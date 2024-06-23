急拉煞車救乘客！台鐵司機員陳俊良「淡定吐7字」、網狂讚真英雄
21日，台鐵229次3000型新自強號，疑似因暴雨遇上土石流，造成列車撞擊落石出軌，司機員陳俊良手部骨折、8名旅客輕傷。而事發當下，司機員陳俊良因緊急拉動煞車，用力過猛造成右手出血性骨折，仍依舊堅守崗位，並協助乘客下車。22日，行政院卓榮泰前往花蓮慈濟醫院探視，陳俊良表示「最痛的已經過了」，讓許多民眾與網友直呼「真的是英雄」，大讚陳俊良維護旅客安全的決心。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時因土石流，碎石泥沙覆蓋鐵軌，行進間的列車不慎撞擊落石出軌，司機員陳俊良發現後，當機立斷緊急拉動煞車，卻因用力過猛，造成右手出血性骨折。但陳俊良忍著傷痛，堅守崗位向總局回報情況，並協助乘客下車，直到確認所有人都安全之後，才倒在擔架上送醫救治。
本月22日，行政院長卓榮泰前往探視，對此，陳俊良回答「最痛的已經過了」，讓許多人大讚敬業「真英雄」，而獲救的旅客也紛紛向他道謝，認為如果不是陳俊良，恐釀成更大傷亡。台鐵指出，陳俊良處置得宜，將致贈慰問金，目前他尚需休養至少1至2個月，全數以公傷假處理，並表示陳俊良平日表現優異，康復後會再回歸司機員崗位。