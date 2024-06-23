太早賣出！孫正義脫手輝達股票「少賺4.8兆」　懊悔喊：大魚跑了

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不過孫正義21日在股東大會上談到令他懊悔的投資時刻，其中之一是錯過輝達的漲勢。他指出由於願景基金需要獲利入袋，他不得不在2019年出脫輝達持股。報導指出，如果軟銀2019年沒有出售輝達，這些股份如今價值約1600億美元，等於軟銀錯失超過1500億美元的收益。
孫正義表示，「想到錯失的機會令人懊惱，我必須含淚出售（輝達）股票，一條大魚就此溜走」
孫正義還透露，他曾經計劃讓輝達成為他的科技集團的一部分。在2016年買下晶片公司安謀（Arm）後，曾在自家後院與輝達執行長黃仁勳，就潛在收購提案討論了四小時。他當時向黃仁勳表示，「我買了安謀，現在想買輝達」。希望收購輝達並將該公司私有化，同時讓黃仁勳繼續擔任領導者，但交易沒有成功。對此，輝達拒絕作出回應。
若孫正義當時未脫手輝達，其價值將超過孫正義在阿里巴巴的先見之明投資，軟銀曾一度是阿里巴巴的最大股東。孫正義因早期投資馬雲的中國電子商務平台阿里巴巴而聞名，2000年時軟銀向阿里巴巴投資了2000萬美元（約台幣64億元），2014年上市時，持股價值最終達到600億美元（約台幣1.94兆元）創下紀錄。
輝達在本週二（18日）股價終場135.58美元作收，市值超過3.3兆美元，超越微軟，成為全球市值王。不過在週五（21日）時，輝達股價再收低，終場股價跌逾3%，市值來到約3.11兆美元（約台幣101兆元），低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元，市值排名退居第3。