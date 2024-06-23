日本深海找到2億噸「錳結核」！蘊藏珍貴成分　預計2025年開始挖

太早賣出！孫正義脫手輝達股票「少賺4.8兆」　懊悔喊：大魚跑了

▲日本軟銀執行長孫正義透露自己先前太早賣出輝達股票，錯失1500億美元收益。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本軟銀執行長孫正義透露自己先前太早賣出輝達股票，錯失1500億美元收益。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

儘管輝達在過去兩個交易日，股價大跌近7%，但該公司股價今年迄今飆漲將近3倍，並推升股市走升。近來日本軟銀（Softbank）執行長孫正義進來就坦言，後悔在5年前賣掉輝達股票，錯過了1500億美元（約台幣4.85兆元），懊悔直呼「逃走的魚還真大。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《華爾街日報》等外媒報導，孫正義曾經持有輝達將近5%的股份，但在2019年時，軟銀願景基金的投資機構，覺得必須鎖住獲利出場，在當時清空持有的4.9%輝達股票，套現33億美元。由於軟銀是以7億美元購入這些持股，當時看來大賺一筆。

不過孫正義21日在股東大會上談到令他懊悔的投資時刻，其中之一是錯過輝達的漲勢。他指出由於願景基金需要獲利入袋，他不得不在2019年出脫輝達持股。報導指出，如果軟銀2019年沒有出售輝達，這些股份如今價值約1600億美元，等於軟銀錯失超過1500億美元的收益。

孫正義表示，「想到錯失的機會令人懊惱，我必須含淚出售（輝達）股票，一條大魚就此溜走」

孫正義還透露，他曾經計劃讓輝達成為他的科技集團的一部分。在2016年買下晶片公司安謀（Arm）後，曾在自家後院與輝達執行長黃仁勳，就潛在收購提案討論了四小時。他當時向黃仁勳表示，「我買了安謀，現在想買輝達」。希望收購輝達並將該公司私有化，同時讓黃仁勳繼續擔任領導者，但交易沒有成功。對此，輝達拒絕作出回應。

▲軟銀創辦人孫正義。（圖／翻攝自日本 ソフトバンク）
▲軟銀創辦人孫正義因早期投資馬雲的中國電子商務平台阿里巴巴而聞名。（圖／翻攝自日本 ソフトバンク）
若孫正義當時未脫手輝達，其價值將超過孫正義在阿里巴巴的先見之明投資，軟銀曾一度是阿里巴巴的最大股東。孫正義因早期投資馬雲的中國電子商務平台阿里巴巴而聞名，2000年時軟銀向阿里巴巴投資了2000萬美元（約台幣64億元），2014年上市時，持股價值最終達到600億美元（約台幣1.94兆元）創下紀錄。

輝達在本週二（18日）股價終場135.58美元作收，市值超過3.3兆美元，超越微軟，成為全球市值王。不過在週五（21日）時，輝達股價再收低，終場股價跌逾3%，市值來到約3.11兆美元（約台幣101兆元），低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元，市值排名退居第3。

輝達一度登頂華爾街！受益AI浪潮推動　市值僅低於5經濟體

不只爭奪市值第一！外媒爆輝達與微軟　因「晶片管太嚴」不合

AI太夯！韓媒：輝達吸收全球晶片人才　三星也從台積電挖近200人

輝達登頂華爾街寫歷史！零件小廠翻身AI巨擘　成全球市值最大公司

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選