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天氣預報／熱到融化！今起連7天飆「38度高溫」　午後嚴防大雷雨

▲夏季型天氣越來越明顯，各地大致是「上午晴朗，午後有局部雷雨機會，晚上熱對流消散，天氣恢復穩定」。（圖／記者張勵德攝）
▲夏季型天氣越來越明顯，各地大致是「上午晴朗，午後有局部雷雨機會，晚上熱對流消散，天氣恢復穩定」。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩／綜合報導

近期進入較穩定的夏季天氣，各地大致是「上午晴朗，午後有局部雷雨機會，晚上熱對流消散，天氣恢復穩定」，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，未來一週都要留意攝氏36度或以上的高溫，外出也還是要攜帶雨具，以免下午被暴雨突襲。

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吳聖宇表示，今（23）日各地高溫普遍可達攝氏34至36度，部分地區可能有攝氏36度以上。中午後要注意局部雷雨，平地比較容易受影響的地區包括大台北、宜蘭、花蓮等，午後外出仍要記得攜帶雨具，到山區、溪流邊活動要多留意午後的天氣變化情況。

▲明起至下周四受到太平洋高溫影響，白天各地多雲到晴，東南部、恆春有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲受太平洋高壓影響，今天午後雷雨情況趨緩，不過明後兩天的範圍又會擴大。（圖／中央氣象署提供）
明後2天（6/24、6/25）南海的「季風低壓」往海南島一帶，但發展不太理想、結構鬆散，因此成為熱帶性低氣壓或颱風的機會下降許多，不過它仍會讓台灣附近水氣稍微增多，東南部的台東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，各地山區及近山區午後仍會有熱對流雷雨，

吳聖宇提醒，明天開始午後雷雨範圍會稍微擴增，山區局部單點雨勢較大，平地在北部、東北部、東部等地區會受影響，溫度方面持續偏高，各地高溫仍有攝氏33至35度，局部地區有攝氏36度或以上高溫的，務必要做好預防中暑、熱傷害的準備。

▲未來一週各地高溫炎熱，高溫普遍可達攝氏34至36度，部分地區可能有攝氏36度以上。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週各地高溫炎熱，高溫普遍可達攝氏34至36度，部分地區可能有攝氏36度以上。（圖／中央氣象署提供）
週三至週五（6/26至6/28）太平洋高壓勢力再增強，午後雷雨發生範圍減少，溫度方面也持續高溫炎熱，「雖然說還沒有到大範圍極端高溫的條件，但是天天高溫有機會來到攝氏34至35度或以上，會讓人感覺相當的不舒服」。週末高壓稍微減弱東退，午後雷雨發生的範圍有機會擴大，基本上天氣型態受高壓強弱變動，午後雷雨出現的範圍也會跟著擴大或縮小。

吳聖宇說明，由於太平洋高壓的強勢，加上西南季風的偏弱，南海到菲律賓附近雖然是相對氣壓較低的區域，但目前的預報資料都沒有顯示有較大規模的擾動醞釀，因此一直到7月初，暫時都還不必擔心會有颱風影響台灣的機會。

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