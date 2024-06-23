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台灣醫療展落幕！智慧醫療創新局勾勒護體神山　參觀人數成長10%

▲「台灣國際醫療暨健康照護展」於昨（22）日圓滿閉幕，國內外參觀人數總計超過8千人，較去（2023）年成長約10%。（圖／貿協提供）
▲「台灣國際醫療暨健康照護展」於昨（22）日圓滿閉幕，國內外參觀人數總計超過8千人，較去（2023）年成長約10%。（圖／貿協提供）

記者鄭妤安/台北報導

由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」於昨（22）日圓滿閉幕，為期3天的展期，國內外參觀人數總計超過8千人，較去（2023）年成長約10%。其中國際參觀者近千人，較去年成長約3%，前5大國際參觀者來源國依序為日本、泰國、韓國、越南及馬來西亞。

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「台灣國際醫療暨健康照護展」展覽期間所辦理的「智慧新應用合作商談會-智慧醫材」及「國際醫療通路商採購洽談會」兩大媒合洽談會，集結來自14國、33家重量級買主，與近百家我國供應商洽談，總洽談場次超過200場。

由台灣醫療暨生技器材工業同業公會籌組的「智慧醫療主題館」，呈現結合AI技術的手術房情境、減輕醫護負擔的自動化ICU情境及無遠弗屆的醫院智慧聯網，為展中最大亮點。

台灣醫材公會表示，會員廠商對這次的展出持正面反應，今年來訪的國外買主及代理商品質提升，特別是很多國外醫材進口商公會帶團媒合洽談，再經由「買主之夜」炒熱氣氛，經過雙方的面對面對接，延續未來的互訪合作商機，能把好產品賣出國。

「中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會」也表示，今年參展的會員廠商滿意度達9成以上，明年有望再次擴大展出規模，並期望在政府「健康台灣」的大政策架構下，從Medical Taiwan專業展會中凝聚產官學研的力量，一起做大台灣醫材業者的產值。

今年展覽以「Beyond Healthcare」為主題，結合數位AI浪潮，勾勒出台灣未來的護體神山，受到廣大迴響。數位健康永續未來館的參展商矽響先創回饋，該公司產品AI智慧鞋墊得到高度曝光及關注，肯定AI的發展趨勢將為醫療產業帶來多元樣貌。M-novator新創展區中，來自日本的DeepEyeVision專精於AI眼底影像診斷輔助系統技術開發，指出對於生醫新創企業來說，取得相關證照是關鍵，因此建立國際人脈網絡並獲得專業諮詢非常重要。

M-novator新創區提供了寶貴的國際交流機會，讓新創業者在展覽中遇到多個國家的潛在合作夥伴，是新創業者邁向國際的重要一步。而首次參展的醫材大廠明基材料也表示，此次展覽中獲得與許多國內外經銷商洽商的機會，展覽所邀國際買主精準度高。

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