博恩揪賀瓏二度攻蛋！讚台灣民主先鋒「王世堅跳水示範很多次」
博恩、賀瓏世界巡迴《賀博台瘋》22日於台北小巨蛋登場，兩人除了各45分鐘的演出外，最後也帶來合體演出。博恩這是第二次攻蛋，段子中揶揄巴黎為了奧運，趕快大掃除，空氣中都沒有尿騷味，當地政府花費14億歐元（約500億台幣）清理塞納河，巴黎市長、法國總統要親自跳水示範，博恩笑說：「原來台灣不是唯一一個政治人物會跳水，民主的先鋒啊，看好了全世界，台灣只示範一次，啊不對王世堅示範過很多次！」
記者林奕如／台北報導
賀瓏年初因主持節目《賀瓏夜夜秀》邀請大陸媒體人王志安，王志安在節目上嘲諷身障律師陳俊翰，引來巨大風波，賀瓏遭炎上沉寂一段時間，這次首登上小巨蛋舞台，以跳躍方式出場，一開始就直接問台下觀眾：「有人看《賀瓏夜夜秀》嗎？完全沒看過的來點聲音。」台下傳出歡呼聲，他調侃自己：「沒關係我更愛你們好不好，沒看過代表我在你們眼中應該沒有負評吧。」
賀瓏更私下透露，將於台北場後實現前陣子於夜夜秀舞台上前往烏干達的承諾，連他自己都笑稱：「沒想到這次世界巡迴會走得這麼遠。」此次《賀博台瘋》為台灣單口喜劇第二次正式登上小巨蛋，同時也是薩泰爾娛樂出產第一個登上台北小巨蛋的中文喜劇拼盤秀。整場台下觀眾反應熱烈，時不時傳出笑聲。
《賀博台瘋》世界巡迴至今已於日本、美國與歐洲等共9個城市帶來11場演出，不僅世界巡迴的版圖更廣更遠，總進場人數更累計高達3萬人次，突破去年《破蛋者 BALLBREAKER》所創下的2萬人次進場紀錄。博恩表示：「感謝這麼多人願意支持我們，期望未來能把中文喜劇市場持續做大。」