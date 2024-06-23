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「法官」Judge第28轟助陣！Stroman繳優質先發　洋基8：3力退勇士

▲MLB美國職棒紐約洋基今（23）日續在主場迎戰亞特蘭大勇士，洋基靠著當家重砲「法官」Aaron Judge本季第28轟助陣，以及先發投手Marcus Stroman繳出優質先發，終場就以8：3擊敗勇士，終止近期3連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒紐約洋基今（23）日續在主場迎戰亞特蘭大勇士，洋基靠著當家重砲「法官」Aaron Judge本季第28轟助陣，以及先發投手Marcus Stroman繳出優質先發，終場就以8：3擊敗勇士，終止近期3連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒賽前苦吞3連敗的紐約洋基，今（23）日續在主場迎戰亞特蘭大勇士，此戰條紋軍靠著當家重砲「法官」Aaron Judge1局下就敲出全壘打，個人本季第28轟出爐，以及先發投手Marcus Stroman繳出6.2局失3分的優質先發，終場就率洋基以8：3擊敗勇士，總算是終止近期連敗低潮。

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首局雙方重砲就互轟　Ozuna、Judge皆敲出全壘打

本場比賽洋基推派本季表現仍相當穩定的Marcus Stroman先發，至於勇士則推派40歲老將Charlie Morton迎戰。1局上勇士就有攻勢，靠著當家重砲Marcell Ozuna敲出中右外野方向全壘打，這是一發陽春砲，勇士率先取得1：0領先。但洋基反擊來得很快，1局下「法官」Aaron Judge不甘示弱，在球數1好3壞的情況下，面對到一顆95英哩的外角速球，一棒將球扛出右外野大牆，幫助洋基首局打完取得2：1領先

比賽來到3局下，Aaron Judge本場比賽第2度上場打擊，面對到無人出局滿壘情況，Judge則打出游擊方向滾地球形成雙殺，無緣賺進打點，但也幫助洋基再添1分。4局下洋基則再靠著Gleyber Torres適時長打攻下分數，5局打完洋基取得4：1領先。

6局下洋基繼續發動攻勢，靠著Oswaldo Cabrera在得點圈有人敲出適時安打，一棒打回2分，隨後Aaron Judge在滿壘情況下選到保送，賺進此戰第3分打點，6局打完洋基取得7：1大幅領先

7局上半勇士打線總算再度醒過來，靠著好手Travis d'Arnaud敲出右外野方向全壘打，個人本季第7轟出爐，追回2分，但下個半局Trent Grisham也開轟助陣，終場洋基就以8：3擊敗勇士，終止近期3連敗低潮。

Stroman此戰繳6.2局優質先發　順利收下本季第7勝

洋基此戰先發投手Marcus Stroman繳出優質先發，也順利收下個人本季第7勝，他主投6.2局共用了93球，當中有58顆好球，被打出3支安打（2支為全壘打），失掉3分，3分皆為自責分，並送出6次三振與2次四壞保送，賽後防禦率為3.15。


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