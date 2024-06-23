「法官」Judge第28轟助陣！Stroman繳優質先發　洋基8：3力退勇士

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本場比賽洋基推派本季表現仍相當穩定的Marcus Stroman先發，至於勇士則推派40歲老將Charlie Morton迎戰。1局上勇士就有攻勢，靠著當家重砲Marcell Ozuna敲出中右外野方向全壘打，這是一發陽春砲，勇士率先取得1：0領先。但洋基反擊來得很快，1局下「法官」Aaron Judge不甘示弱，在球數1好3壞的情況下，面對到一顆95英哩的外角速球，一棒將球扛出右外野大牆，幫助洋基首局打完取得2：1領先。
比賽來到3局下，Aaron Judge本場比賽第2度上場打擊，面對到無人出局滿壘情況，Judge則打出游擊方向滾地球形成雙殺，無緣賺進打點，但也幫助洋基再添1分。4局下洋基則再靠著Gleyber Torres適時長打攻下分數，5局打完洋基取得4：1領先。
6局下洋基繼續發動攻勢，靠著Oswaldo Cabrera在得點圈有人敲出適時安打，一棒打回2分，隨後Aaron Judge在滿壘情況下選到保送，賺進此戰第3分打點，6局打完洋基取得7：1大幅領先。
7局上半勇士打線總算再度醒過來，靠著好手Travis d'Arnaud敲出右外野方向全壘打，個人本季第7轟出爐，追回2分，但下個半局Trent Grisham也開轟助陣，終場洋基就以8：3擊敗勇士，終止近期3連敗低潮。
Stroman此戰繳6.2局優質先發 順利收下本季第7勝
洋基此戰先發投手Marcus Stroman繳出優質先發，也順利收下個人本季第7勝，他主投6.2局共用了93球，當中有58顆好球，被打出3支安打（2支為全壘打），失掉3分，3分皆為自責分，並送出6次三振與2次四壞保送，賽後防禦率為3.15。