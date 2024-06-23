平價buffet別只會吃饗食天堂、欣葉！內行改吃這間：810元飽到吐

本周咖啡優惠！7-11寄杯18元、星巴克星冰樂60元　今霜淇淋買1送1

▲本周咖啡優惠一次看， 7-11指定飲品電子票券加18元多一杯；星巴克第2杯現折100元，芝麻杏仁豆腐星冰樂最低60元爽喝。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠一次看， 7-11指定飲品電子票券加18元多一杯；星巴克第2杯現折100元，芝麻杏仁豆腐星冰樂最低60元爽喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

夏至過後天氣熱爆了，7-11、全家霜淇淋買一送一都只到本周日，收假前先跟上。周一開工除了全家單品咖啡寄杯第2杯9元，LINE禮物也開賣7-11咖啡電子票券，多花18元再買一杯冰珍珠奶茶。星巴克開工第2杯現折100元，芝麻杏仁豆腐星冰樂最低60元爽喝。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（6月23日至6月29日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度，一文看懂咖啡優惠。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜6月21日至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯思樂冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷聖石3盎司全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）

▲7-11自6月21日起至6月23日還有霜淇淋、思樂冰買一送一優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11思樂冰、霜淇淋買一送一到6月23日。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至6月25日
◾大杯精品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFE特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）

◼️現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）

▲門市有咖啡特大杯半價、現萃茶純茶系第2杯6折活動。（圖／業者提供）
▲門市有咖啡特大杯半價、現萃茶純茶系第2杯6折活動。（圖／業者提供）
📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結

◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）

▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯優惠，轉贈1杯可再獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即日起至6月23日
◾霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家特濃拿鐵、荔枝貴妃冰茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特濃拿鐵、荔枝貴妃冰茶第2杯10元。（圖／業者提供）
📍APP｜6月21日至6月23日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元，特價47元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲全家寄杯美式、拿鐵買二送一。（圖／全家提供）
▲全家寄杯有特大杯美式、拿鐵買2送1。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至6月25日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
◾寒天甘蔗檸檬49元，7.5折（原價65元）
◾夏芒粉角青茶49元，7.5折（原價65元）
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾紅柚椰果紅茶49元，7.5折（原價65元）至7月9日
◾紅柚椰果白烏龍茶49元，7.5折（原價65元）至7月9日

▲咖啡拿鐵冰磚嚴選宏都拉斯、烏干達產區咖啡豆萃取基底，並加入濃醇西班牙進口煉乳提升醇厚度，帶來更多層次的冰咖體驗。（圖／全家提供）
▲全家大杯經典冰磚拿鐵原價70元、限時特價59元。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜限6月24日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
🟡OKmart

📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以美式為基底，搭配水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／業者提供）
🟡美廉社

📍門市｜即日起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯經典拿鐵買3送3，5折（原價55元、特價28元）

📍門市｜6月21日至6月23日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲夏至美廉社咖啡買一送一優惠。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡加碼買一送一。（圖／業者提供）
🟡全聯福利中心

📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯母親節起每週六日都有咖啡買1送1。（圖／全聯提供）
▲全聯至7月11日前，每逢周六日咖啡買一送一。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡第2杯18元，6.1折（原價80元、特價49元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬紅茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬青茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結

▲LINE禮物推出7-11指定飲品加18元多一杯優惠。（圖／翻攝畫面）
▲LINE禮物推出7-11指定飲品加18元多一杯優惠。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克
本周開工熱爆了，正是喝星冰樂的好時機！星巴克周一、周二上班日限定，6月24日、25日到全台門市，買兩杯大杯以上同品項飲料，第2杯現折100元。優惠品項不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

以夏天最受歡迎的大杯芝麻杏仁豆腐星冰樂試算，原價160元，第2杯只要60元，平均下來單杯110元，等於是6.9折，快揪伴爽喝。

▲星巴克周一、周二限定，第二杯現折100元。（圖／業者提供）
▲星巴克周一、周二限定，第二杯現折100元。（圖／業者提供）

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