本周咖啡優惠！7-11寄杯18元、星巴克星冰樂60元　今霜淇淋買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜6月21日至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯思樂冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷聖石3盎司全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）
📍門市｜即日起至6月25日
◾大杯精品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFE特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◼️現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至6月23日
◾霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜6月21日至6月23日
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元，特價47元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜即日起至6月25日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
◾寒天甘蔗檸檬49元，7.5折（原價65元）
◾夏芒粉角青茶49元，7.5折（原價65元）
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾紅柚椰果紅茶49元，7.5折（原價65元）至7月9日
◾紅柚椰果白烏龍茶49元，7.5折（原價65元）至7月9日
📍APP｜即日起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜限6月24日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜即日起至7月9日
◾大杯經典美式買3送3，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯經典拿鐵買3送3，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜6月21日至6月23日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即日起至7月11日、每逢周六日
◾大杯熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡第2杯18元，6.1折（原價80元、特價49元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬紅茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾特大杯冰一顆檸檬青茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯18元，6.5折（原價60元、特價39元）購買連結
🟡星巴克
本周開工熱爆了，正是喝星冰樂的好時機！星巴克周一、周二上班日限定，6月24日、25日到全台門市，買兩杯大杯以上同品項飲料，第2杯現折100元。優惠品項不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
以夏天最受歡迎的大杯芝麻杏仁豆腐星冰樂試算，原價160元，第2杯只要60元，平均下來單杯110元，等於是6.9折，快揪伴爽喝。