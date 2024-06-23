覆議案落敗是必然！他曝民進黨策略：重回群眾路線　接著還有這招

柯文哲曝問「立院外都你的靈堂」！黃國昌反嗆綠：拿到權力忘初衷

▲民眾黨新北市黨部上午舉辦「眾情眾義」捐血活動，立委黃國昌接受聯訪。（圖／記者朱永強攝，2024.06.23）
▲民眾黨新北市黨部上午舉辦「眾情眾義」捐血活動，立委黃國昌接受聯訪。（圖／記者朱永強攝，2024.06.23）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨昨晚在台北榮星花園舉辦「反貪腐，護台灣」宣講，黨主席柯文哲表示，週五晚上立院外青島東路都民眾黨團總召黃國昌的靈堂，他的仇恨值最高，並說黃國昌今天的主張和12年前一樣沒有改變，改變的和背叛台灣人民的是民進黨。對此，黃國昌今（23）日反批，拿到權力忘記初衷的是民進黨。

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民眾黨新北市黨部上午舉辦「眾情眾義」捐血活動，黃國昌接受聯訪，媒體問柯文哲說週五晚上立院外青島東路都黃國昌的靈堂，黃國昌回應說，謝謝柯文哲的關心，都已經被設靈堂，仇恨值當然是很高，但走在台灣民主改革的道路上，他們的信念都沒有改變，而不是像民進黨一樣，拿到權力就忘記初衷，連過去提出的國會改革法案為了下車，說民進黨前輩提出的法案是違憲，這點民眾黨做不到。

媒體問柯文哲說不變的是黃國昌，會不會覺得感動？黃國昌說，他跟柯文哲一直有保持密切的聯絡，到目前為止，民眾黨在國會提出的改革其實都是柯文哲去年所提出的總統競選政見，也是台灣民眾黨不分區立委提出的政見，在改革的道路上，民進黨已經跳票了8年、蹉跎了8年，拉住台灣進步8年，沒有太多時間再蹉跎，除了國會改革法案外，還有許多要推動。

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