前任超渣到處約！啦啦隊姐妹都被問過 琳妲尷尬認：他是我男友
啦啦隊女孩琳妲在中天綜合台《小明星大跟班》節目大聊「沒比較不知道誰的怪！女明星的奇葩前男友」主題，她分享意外發現前男友竟被包養，她也遇過一任超級小氣的男生，不過男方花心的行為才是導致分手的主因：「他跟我說他前女友也是公眾人物，所以我們不能公開，但他一直假裝單身狀態到處約女生，連我身邊的啦啦隊女孩也被約過，有一次我跟姐妹聊天，她說『這個男生很爛，一直要約我』，我就很尷尬回說『他是我男友』。」
記者林奕如／台北報導
藝人Lala則是透露曾被韓系花美男的「真面目」嚇跑：「剛認識時，他每天都西裝筆挺，打扮得風度翩翩，同居之後才發現他全身皮膚病，不吃藥也不擦藥，一發作就瘋狂抓癢，皮屑跟血都噴出來。」而前男友還有另一個讓她崩潰的習性：「他整臉都是青春痘，可惡的是，他的樂趣是喜歡擠痘痘噴我，超噁心！」
Lala也不能接受前男友有特殊癖，「他常送我禮物，但送的都是絲襪、高跟鞋、OL裝，他看我都沒穿出門，就叫我在家穿著走秀，我想說這是他送我的心意，也是一種情趣，結果我走到一半，他突然躺下說『妳從我身上踩過去』。」最後兩人是分手收場，「我發現他送我的東西，都是他電腦很多謎片的同款，我覺得他只是把我包裝成他想要的對象。」
此外，陳艾熙前男友的貼心舉動卻讓媽媽備感壓力：「剛開始覺得這個男生很體貼，但交往半年後，男友自告奮勇陪媽媽去回診，結果媽媽回來臉色就怪怪的。」陳艾熙追問後，發現前男友的行為有些踰矩：「我媽很怕是自己想太多，但她說他都會有點刻意的肢體接觸，還有醫院很冷，他跟韓劇一樣，從後面幫我媽披外套。」這類行徑還不只一次，：「我們一起去吃飯，媽媽吃東西沾到嘴巴，他在我面前很自然的拿著紙巾擦我媽的嘴角，那次之後我媽完全不敢來找我。」這讓她不禁懷疑前男友似乎有戀母情結：「我提說要陪他去看心理諮商，結果他直接暴怒，剛好我跟他前女友有共同朋友，我跟他聊到這件事，他說前女友也是因為這樣跟他分手。」