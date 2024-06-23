籃籃出賣李多慧崩壞照！本人怒瞪回應 林襄「鬥雞眼吐舌」也被PO
南韓啦啦隊女神李多慧今年從樂天桃猿跳槽至味全龍當小龍女，仍與樂天前隊友們維持好交情。樂天女孩籃籃日前在Threads上PO出李多慧的崩壞照，還說「多慧應該不會發現」，結果李多慧看到照片後斜眼瞪籃籃，真實反應全被拍下來，而籃籃絲毫沒在怕，繼續發林襄的醜照。
記者薛羽彤／綜合報導
籃籃日前才PO出隊友若潼張大鼻孔的醜照，沒想到她的這系列頗受好評，繼續釋放手機裡的私照。這次輪到李多慧，籃籃21日PO出李多慧瀏海夾著髮捲，眼睛睜一半、嘴巴歪斜的照片，還說：「發在脆，多慧應該不會發現」吸引3.5萬人觀看，即便李多慧表情管理有待加強，粉絲還是覺得她超可愛。
好笑的是，6小時候過後李多慧就發現了，籃籃PO出李多慧的反應，「發在脆，多慧發現了」，照片中李多慧拿著手機看到籃籃出賣她的照片，斜眼怒瞪籃籃，還嘟嘴表示生氣。籃籃此舉逗樂不少人，也展現和李多慧的好交情，網友笑喊「籃籃殺瘋了，近期可能會出現一波斷交潮。」
而最新被出賣的啦啦隊女孩，就是人氣王林襄，照片中她鬥雞眼又吐舌，與平時女神形象差很大，林襄本來就有Threads帳號，她看到後怒喊「我這麼活網，怎可能沒看到！」讓眾人笑瘋。