紫外線嚴重超標！台北、苗栗以南達「危險級」 出門15分鐘就曬傷
天氣熱爆！今（23）日太平洋高壓又稍微增強，全台各地天氣晴朗炎熱，不少民眾都撐起陽傘，甚至帶著隨行風扇走在街上，據中央氣象署數據，昨（22）日全台的「紫外線指數」在中午前後幾乎都來到「危險級」，只需15分鐘就足以讓人曬傷，體感相當悶熱，除了做好防曬外，氣象署也提醒民眾應避免在上午10時至下午2時的時段外出。
記者張志浩／綜合報導
臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，今天受太平洋高壓影響，台灣各地高溫炙熱，不但熱得早、也熱得久，大台北及苗栗以南地區均為橙色高溫燈號警戒；近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。真的需要外出活動的話，除做好防曬補水的基本防護外，上午10時至下午15時，也最好盡量避免外出。
林得恩說明，由於隨著海拔高度增加，環境大氣會變得較為稀薄，對紫外線的吸收也會隨之減少，據統計，海拔高度每上升1000公尺，紫外線強度會增加12%。另外，人體吸收到的紫外線也和地表的反照率有關。如果身處海灘，要注意「海沙會反射部分紫外線」、「就算在水面下50公分，紫外線強度仍然是水面強度的40%」。簡單來說，「上山跟下海，在此時此刻，都不是好的安排。」
氣象署也補充，紫外線易對皮膚、眼睛造成傷害，在高量級紫外線下曝曬，可在30分鐘內導致傷害；以全台近期狀況，中午都會有「過量級」的紫外線，足以在20分鐘內導致曬傷，而「危險級」的紫外線，則可以在15分鐘內導致曬傷，建議採用適當物理性防護措施，如衣服、帽子、遮陽傘及太陽眼鏡等，並避開上午10時至下午2時在烈日下活動。