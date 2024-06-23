12星座一周運勢／射手座狀態好「本周超歡樂」　巨蟹座防身邊小人

🟡牡羊座
本周運勢重點，日常。
這周事情步上軌道，並且逐漸穩定，但是會有點沒有方向感的心慌慌，另外有些讓你失落的事情發生。工作上穩定，但是小心失望；感情上注意自己的小情緒。
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本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周容易看什麼都不順眼，而且有些人會踩到你的地雷。工作上會有讓你不開心的事；感情上有你不喜歡的桃花，你會拒絕對方。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面你看起來沒有桃花，但是對方其實對你不錯，是可以考慮的類型。工作上找不到機會；感情上可以多注意周遭的對象，搞不好有桃花的蹤影。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小心身邊有小人的蹤跡，感覺自己有點不順，還有點虧損。工作上卡卡的；感情上目前沒有桃花，有些失望，有伴的若有問題有可能是對方劈腿、偷吃。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心不順，自己的心情也被影響。工作上狀況連連；感情上你會有點沒有耐性。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、感情方面若是剛開始發展就會很順利進行。工作上狀況很好，有點幸運；感情上雙方有緣份。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周小心事情狀況連連、不穩定，甚至有點爆走。工作上事情比較多；感情上狀態上不太穩定。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周好的壞的事情都會非常難改變，不管你在什麼狀況下都會很「穩」。工作上狀態上不錯；感情上若有些問題，你會找到自己的重心。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周狀態上非常好，是充滿歡樂的一週。工作上身邊的環境友善、相處愉快；感情上有戀情發生，好好享受吧！
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情人際關係上小心被刺傷，會讓你非常不爽喔～工作上當心情緒爆炸；感情上對方的態度會惹怒你。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周小心表面和諧的小人，但是有可能問題是出自自己身上。工作上你可能無意中得罪人；感情上要等對方的回應還要再等等。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周周圍的競爭會帶給你勇氣，若是衝突、動亂別衝第一。工作上競爭激烈；感情上一股腦的要求答案、確定關係，小心關係一團混亂喔！
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