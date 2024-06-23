台股連8天創高！百檔電子股價同步寫歷史高　分析師曝Q3佈局策略

台股21日中止連9日創高的紀錄，回檔152.71點，下跌0.65%，收在23253.39點，不過，本週台股多方強勢，週K線大漲748.67點，漲幅達3.33%，週線連3紅，單週日均量5404.69億元。三大法人動向方面，本週外資與投信法人持續加碼台股，外資大舉買超619.65億元，為今年來單週買超第4高金額，投信回補90.55億元，僅有自營商站在賣方，小幅調節1.53億元，三大法人合計買超708.67億元。
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柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為大漲小回，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用的挹注，所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢，加上26日為輝達股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。
根據國際半導體產業協會SEMI指出，今年首季全球半導體製造業在AI需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國，隨著AI邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。
針對第3季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意，非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等；至於次產業則以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。