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台股連8天創高！百檔電子股價同步寫歷史高　分析師曝Q3佈局策略

▲台股連8天創高，有100檔電子股也同步創高。（圖／NOWnews資料照）
▲台股連8天創高，有100檔電子股也同步創高。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

台股連8天創高，有100檔電子股也同步創高，非電族群同期間創高檔數僅80檔。台股於21日中止連紅，分析師曝Q3佈局策略，AI與半導體為中長期雙主軸不變。

台股21日中止連9日創高的紀錄，回檔152.71點，下跌0.65%，收在23253.39點，不過，本週台股多方強勢，週K線大漲748.67點，漲幅達3.33%，週線連3紅，單週日均量5404.69億元。三大法人動向方面，本週外資與投信法人持續加碼台股，外資大舉買超619.65億元，為今年來單週買超第4高金額，投信回補90.55億元，僅有自營商站在賣方，小幅調節1.53億元，三大法人合計買超708.67億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，若不計21日指數下跌，台股這波強勢上漲，帶動指數連續8個交易日改寫歷史新高，進一步統計這段期間股價亦有創高的個股數量，共有100檔電子股創高，比重超過11.6%，而非電族群同期間創高檔數僅80檔，創高比重約8%，明顯反映出台股的多頭攻勢主要由電子主群領軍。

柯鴻旼指出，強勢多頭走勢往往為大漲小回，隨著時間進入科技股下半年旺季，搭配AI運用的挹注，所帶動的營收成長將成為持續推升股價的動能，且有多家外資券商已陸續調升晶圓龍頭大廠目標價，都在反映半導體產業受惠於AI趨勢，加上26日為輝達股東會，創辦人黃仁勳有望親自釋出對AI前景正向看法，對於台股AI供應鏈題材的熱度有正面幫助。

根據國際半導體產業協會SEMI指出，今年首季全球半導體製造業在AI需求的帶動下，包括記憶體與邏輯晶片都出現反彈，而台灣已連續第14年為半導體材料的最大消費國，隨著AI邊緣運算擴大運用範圍，進而帶動相關換機潮，下半年有望見到全球半導體展業全面復甦。

針對第3季台股布局，柯鴻旼指出，AI與半導體為中長期雙主軸不變，看好AI趨勢確立並重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，包括邊緣AI PC、手機帶動的2025年換機升級題材、先進封裝等都值得留意，非電族群部分可聚焦高殖利率股、特用化學、生技等；至於次產業則以電子標籤、電動車、高速運算和傳輸、伺服器新平台轉換，以及生技股的生技醫療、矽水膠隱形眼鏡趨勢等。

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