國會改革法案4機關擬提釋憲 黃國昌：自願請纓上憲法法庭辯論
國會改革覆議大戰21日落幕，藍白以人數優勢否決行政院提出的覆議案。總統府、行政院等機關將聲請釋憲，屆時憲法法庭召開言詞辯論庭，行政院、民進黨、國民黨、民眾黨將推派代表。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日表示，他自願請纓上憲法法庭參與辯論。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨新北市黨部上午舉辦「眾情眾義」捐血活動，黃國昌接受聯訪，媒體問憲法法庭辯論一事，黃國昌說，到憲法法庭辯論的代表民眾黨還沒有討論，如果有機會的話，他自動請纓，憲法法庭的辯論現在沒有必要先做太多預設，因為目前還沒有看到其他聲稱要到憲法法庭申請釋憲的人所提出的理由書，連看都還沒看到。
話鋒一轉，黃國昌說，行政院那些造謠生事的假訊息就不要拿出來說，造謠生事的假訊息比較像綠營側翼在散發的訊息，拿到憲法法庭上完全無法經得起考驗。
媒體問國民黨內部民調藍營新北2026熱門人選是李四川，黃國昌有沒有轉戰新竹，還是在新北要怎麼選？黃國昌回應說，這件事他已經公開說過非常多次，目前最重要工作是在立院內把工作做好，這才是選民的期待，至於2026年選舉離現在還有非常久的時間，現在談這些太言之過早。
媒體問柯文哲前三日都到台中找民眾黨前立委蔡壁如，蔡壁如挽救流失的組織戰，黃國昌擅長空戰，要如何幫民眾黨加強空戰，黃國昌說，民眾黨全黨上下大家都是一心，對於選民、對於台灣應該推動的改革，他相信民眾黨都持續的努力在進行，不管是公共政策推廣上、地方組織經營上，民眾黨全黨上下不分位置都非常努力在工作。