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陳妍希、陳曉傳婚變！舊愛趙麗穎衰捲風波　首度發文寫19字曬美照

▲陳曉（左）與陳妍希傳婚變，舊愛趙麗穎（右）衰捲風波，22日她首度更新微博，寫下19字並曬出美照。（圖／陳曉、趙麗穎微博）
▲陳曉（左）與陳妍希傳婚變，舊愛趙麗穎（右）衰捲風波，22日她首度更新微博，寫下19字並曬出美照。（圖／陳曉、趙麗穎微博）

記者薛羽彤／綜合報導

41歲女星陳妍希2016年甜嫁36歲的男星陳曉，婚後育有一子。兩人的婚姻時常被看衰，近日婚變傳言再現，狗仔「江小宴」爆料陳曉堅決要離婚，不僅不回家，連手機號碼都換掉，讓陳妍希聯絡不上。雙方對於爆料皆未回應，不少人回憶起陳曉與趙麗穎過去的緋聞，趙麗穎昨（22）日首度曬美照更新微博，不甩陳曉婚變風波。

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趙麗穎因陳曉婚變傳聞，又被提及當年的緋聞，她沒多做回應，只曬出一張美照，寫上「舒適，也是一種放鬆的生活方式，巴適得很，下班。」其中「巴適」為四川方言，意指「舒服」，可見她絲毫不受風波影響，心情相當不錯。

▲趙麗穎曬美照分享好心情，看似不受陳曉婚變風波影響。（圖／趙麗穎微博）
▲趙麗穎曬美照分享好心情，看似不受陳曉婚變風波影響。（圖／趙麗穎微博）
事實上，陳曉和趙麗穎2013年合作《陸貞傳奇》時傳出假戲真做，被拍到在片場牽手。之後兩人一起上節目，主持人問到是否真的有交往，他們先是尷尬互看，接著趙麗穎將問題丟給陳曉：「你說話啊。」儘管陳曉沒有開口回應，卻點了點頭，又表示：「現在先保密吧！」坦言不希望戀情影響到他們之後的作品，疑似認愛。

▲陳曉和趙麗穎一起上節目受訪，被主持人問到是否真的有交往，兩人的反應耐人尋味。（圖／翻攝自微博）
▲陳曉（左）和趙麗穎一起上節目受訪，被主持人問到是否真的有交往，兩人的反應耐人尋味。（圖／翻攝自微博）
此外，大陸知名編劇于正曾透露，撰寫新的時裝劇《緣》改編自真實故事，描述一對男女因戲墜入愛河，但隨著女孩名氣高漲，兩人的差距越來越大，男孩再想證明自己，最後還是以分手收場。多年後，兩人已經各自成家，男孩卻在酒後吐真言，告訴共同好友，自己始終愛著女方，只是當年太年輕、太任性。貼文一出，引發眾人瘋猜指的是陳曉、趙麗穎，對此，于正火速澄清不是在說他們，立刻刪文。

▲趙麗穎曬美照更新微薄。（圖／趙麗穎微博）
▲趙麗穎曬美照更新微博。（圖／趙麗穎微博）
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