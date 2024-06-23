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快訊／台灣一片紅！17縣市高溫警戒、雲林38度　全台氣溫排行一覽

▲今（23）日各地高溫普遍達攝氏33至35度，且不少地區不到中午就出現攝氏37度以上氣溫。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今（23）日各地高溫普遍達攝氏33至35度，且不少地區不到中午就出現攝氏37度以上氣溫。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩／綜合報導

熱到快融化！許多民眾想把握週末時光外出走走，但今（23）日各地高溫普遍達攝氏33至35度，且不少地區不到中午就出現攝氏37度以上氣溫，這種出門瞬間脫妝的天氣，讓人只想待在冷氣房避暑，中央氣象署目前針對全台17縣市發布「高溫警戒」，其中雲林要慎防攝氏38度以上高溫，請避免非必要的外出活動。

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氣象署預報員張承傳表示，，今天各地高溫偏高，除了新竹、宜蘭沒有發布高溫燈號，氣象署已針對大部分縣市發布高溫燈號，西半部可能有連續攝氏36度高溫發生的情況，未來一週各地高溫在攝氏32至35度。今天午後雷陣雨範圍，集中在中部以北、東北部跟東部及其他山區，尤其大台北跟山區午後有局部大雷雨。

▲未來一週降雨主要都是午後雷陣雨，且會隨太平洋高壓的強弱決定影響範圍和雨勢大小。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週降雨主要都是午後雷陣雨，且會隨太平洋高壓的強弱決定影響範圍和雨勢大小。（圖／中央氣象署提供）
⚠️高溫警戒燈號

📍高溫橙色38燈號：雲林縣
📍高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
📍高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣

▲大台北及苗栗以南地區均為橙色高溫燈號警戒，近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。（圖／中央氣象署提供）
▲大台北及苗栗以南地區均為橙色高溫燈號警戒，近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。（圖／中央氣象署提供）
🟡今天（6/23）各地高溫排行榜

1、雲林縣斗南鎮，南改斗南分場，11:52，攝氏38度
2、臺北市士林區，社子，09:50，攝氏37.6度
3、高雄市美濃區，美濃，11:00，攝氏37.4度
4、彰化縣北斗鎮，北斗，11:15，攝氏37.1度
5、臺南市後壁區，蘭花園區，11:08，攝氏37度

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