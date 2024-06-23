獨家／「幽靈水晶」書蘊揭韓國選秀秘辛　坐30小時沒睡妝都花了

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書蘊大學的時候和大陸經紀公司簽約，2020到韓國參加選秀節目《Girls Planet 999》，2個月沒有用手機，頂多一週一次4分鐘的時間可以和家人通話，笑說體驗了一把當兵生活。選秀節目都會有初舞台展現，書蘊想起當時心都累了，「錄影時間真的很長！那時候又還在適應，30小時都在拍攝，幾乎沒睡到覺，妝也花了，拍到後面是真的會坐著就睡著。」
書蘊有著空靈的外型，說起話來輕聲細語，但講到自己的夢想，語氣比誰都堅定，當初她決定要去韓國，也沒想和家人討論，「我沒想過！我是到真的決定要去之前才跟他們講，因為我對自己真的想做的事還滿堅持的，不太會去聽別人的意見。」
而當時是疫情正要開始蔓延之時，家人難免擔心，不過書蘊說，「我不想讓自己後悔，因為我覺得我已經後悔太多了，高中的時候，或是很多時候，都會因為擔心太多、想太多，就會放棄，選安全的路走。」
原來是因為她曾經對自己太沒自信，每當有機會出現，她都會選擇相對容易的路，事後又懊悔不已，就像當初節目《菱格世代DD52》她其實也有注意，但因為高中剛畢業，覺得沒有在舞蹈上下太多努力，不認為自己贏得過其他人就放棄了，因此當韓國的機會擺在眼前，沒有道理再錯過。
為拚出道休學 遇疫情攪局空窗1整年
韓國的選秀節目壓力大嗎？書蘊想了想，「其實還好耶！對我來講，那是我真的很喜歡的事，所以不會覺得辛苦，身體累是一定的，但很開心。」只是沒想到後來疫情爆發，來回都要隔離14天，也沒有工作可以接，便和大陸的經紀公司解約，原本以為自己咬牙跨出去的那一步，會得到回報，沒想到回台灣，等待她的是回到原點的迷惘，加上她為了出國休學，書蘊說，「突然沒有事情做，那個落差感太大，調適了一年吧，後來才想，我應該要多上一點課培養一些自己的能力，大概一年後就參加了《未來少女》。」
一路走來，書蘊越來越清楚自己要的是什麼，她並沒有因為短暫的空窗復學，反而是去打工，邊等機會，很多人會因為對未來迷惘，抓住學生這個身分，邊走邊看，但書蘊知道，演藝工作是她最想做的，但媽媽仍想勸她把書念完，書蘊告訴媽媽，「讀書隨時可以再回去讀，我沒有要改變我的想法，她只能接受哈哈！」
今年她接受公司安排，上了演員黃云歆的表演課，書蘊說她大學的時候接觸到兒童劇，看到小朋友把演員都當成偶像、公主，「真的會很開心！你演什麼角色，就會變成那個樣子，有點感受到演戲的魔力。」
在黃云歆的表演課中，書蘊學到很多以前在學校沒學到的，「學校因為人很多，大部分都是講一個概念，但老師（黃云歆）很仔細，教我們怎麼認識角色，比較不會像以前，演得有點不知所措的感覺。」
書蘊一直以來都有在拍Cover影片，和幾個喜歡跳舞的小夥伴快閃信義區、西門町，也累積了不少粉絲，只是後來沒有繼續拍，書蘊解釋，因為和其他朋友的目標不同，大家都喜歡跳舞，但她想朝演藝圈走，如果團體舉辦售票演唱會或是見面會，她又私下在外面拍影片，擔心對花錢的粉絲不公平，相當貼心，書蘊說，「但很懷年跟朋友們一起練舞的時候，比較自由、和工作上的練舞感覺不太一樣，但是都很快樂。」