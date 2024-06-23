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比女團人數多！東京都知事選舉56人參選　恐逾2千萬保證金遭沒收

▲東京都知事選舉候選人20日下午截止登記，確定56名候選人參選，創史上新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京都知事選舉候選人20日下午截止登記，確定56名候選人參選，創史上新高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

東京都知事選舉候選人20日下午截止登記，確定將有56名候選人參選，創史上新高，大幅超越上次的22人，就連東京都選舉管理委員會準備的選舉海報公告欄位都不夠使用。不過有日媒指出，由於有不少此次參選的候選人被認為並非認真參選，屆時若是得票率不足10%，保證金就會被沒收，研判沒收金額可能會超過1億日圓。

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綜合日媒報導，東京都知事選舉候選人20日下午截止登記，共56人參選，創史上新高。候選人有現任與前任市長、前國會議員等專業政治人士，也有牛郎、AI（人工智慧）工程師、網路喜劇演員、網紅等政治素人，年紀最大的已95歲。

儘管有56名參選人，但是東京都選舉管理委員會在都內各處設置的海報看板，僅能張貼48張候選人海報。雖然後續提出使用透明資料夾自行釘在公告欄上，但仍遭候選人批評有失公平。

這次之會出現創下歷史人數的「參選爆炸」狀況，是因為政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，意圖占領海報公告欄。他們原本計劃提名30人，但實際通過審查的有24人。

不過為了避免胡亂參選，現行的日本《公職選舉法》中，設有供托金制度（選舉保證金制度）。東京都知事選舉每名候選人的保證金為300萬日圓，如果得票數不到有效選票的10%，保證金會被沒收。N國黨的24人共繳交7200萬日圓保證金。

在上屆東京都知事選舉中，除了當時當選的小池百合子等3人外，其餘19人都遭沒收保證金，，合計金額達5700萬日圓（約台幣1155萬元）。日媒指出，本屆選舉可能有許多候選者都將成為被沒收對象，合計金額可能會翻倍至超過1億日圓（約台幣2000元）。

根據統計，二次大戰結束以來至今共舉行21次東京都知事選舉，參選人數最少的是2003年的5人；而從9人參選的2012年以後，2014年有16人參選、2016年有21人參選、2020年有22人參選。

東京都知事選舉於7月登場　小池百合子能否奪下第三任期成看點

在公告完成之後，為期17天的競選活動將正式展開，於7月7日投開票，也因此被媒體稱為「七夕決戰」。現任東京都知事小池百合子過去8年的政績表現，以及與56歲的參議員蓮舫兩人呈現「女傑對決」態勢，預料將成為選戰最大焦點。

▲東京都知事選舉於7月登場，現任知事小池百合子能否奪下第三任期成看點。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京都知事選舉於7月登場，現任知事小池百合子能否奪下第三任期成看點。（圖／美聯社／達志影像）

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