比女團人數多！東京都知事選舉56人參選　恐逾2千萬保證金遭沒收

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儘管有56名參選人，但是東京都選舉管理委員會在都內各處設置的海報看板，僅能張貼48張候選人海報。雖然後續提出使用透明資料夾自行釘在公告欄上，但仍遭候選人批評有失公平。
這次之會出現創下歷史人數的「參選爆炸」狀況，是因為政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，意圖占領海報公告欄。他們原本計劃提名30人，但實際通過審查的有24人。
不過為了避免胡亂參選，現行的日本《公職選舉法》中，設有供托金制度（選舉保證金制度）。東京都知事選舉每名候選人的保證金為300萬日圓，如果得票數不到有效選票的10%，保證金會被沒收。N國黨的24人共繳交7200萬日圓保證金。
在上屆東京都知事選舉中，除了當時當選的小池百合子等3人外，其餘19人都遭沒收保證金，，合計金額達5700萬日圓（約台幣1155萬元）。日媒指出，本屆選舉可能有許多候選者都將成為被沒收對象，合計金額可能會翻倍至超過1億日圓（約台幣2000元）。
根據統計，二次大戰結束以來至今共舉行21次東京都知事選舉，參選人數最少的是2003年的5人；而從9人參選的2012年以後，2014年有16人參選、2016年有21人參選、2020年有22人參選。
東京都知事選舉於7月登場 小池百合子能否奪下第三任期成看點
在公告完成之後，為期17天的競選活動將正式展開，於7月7日投開票，也因此被媒體稱為「七夕決戰」。現任東京都知事小池百合子過去8年的政績表現，以及與56歲的參議員蓮舫兩人呈現「女傑對決」態勢，預料將成為選戰最大焦點。