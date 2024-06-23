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冷氣不涼「調幾度都沒用」！師傅曝用手測原因：小心電費超噴錢

▲冷氣疏於保養，可能會出現「冷氣吹出的風不涼」、「冷氣滴水」的情況。（圖／記者張志浩攝）。
▲冷氣疏於保養，可能會出現「冷氣吹出的風不涼」、「冷氣滴水」的情況。（圖／記者張志浩攝）。

記者張志浩／綜合報導

台灣夏天的高溫悶熱令人感到難受，冷氣幾乎成為民眾在工作或家中的救贖，不過若一年中僅在特定時段使用的冷氣疏於保養，就可能會出現「冷氣吹出的風不涼」、「冷氣滴水」的情況，當發生類似情況，專業師傅指出，適度的保養和清潔冷氣，是對家電效能的最大保障，也是省電費的一大利器，不可能奢望冷氣裝好後，一輩子都能在牆上正常運作。

「清涼洗冷氣專家」的師傅張祺勵指出，若發現啟動冷氣但不會涼的狀況，可以把冷氣開啟10分鐘後，用手掌感受出風口的風量的大小和冷度，通常會有以下2種情況。

🟡出風口的風量大，但沒有冷度：此種情況需安排維修人員進一步查看，確認是否「漏冷媒」，但冷媒在正常情況並不會漏出，因為它在冷氣系統中是循環使用的，因此高機率是其它部位需要維修。

🟡出風口有冷度，但風很小：最主要原因是「冷氣過濾網」被灰塵和污垢堵塞，導致空氣的流通被阻塞，此時建議清洗濾網，若效果不佳，就可以考慮尋求專業人士協助，一般來說，「家用冷氣」重度使用者或空氣過敏體質的人，建議1年大清洗一次，正常使用者建議2至3年一次，偶爾使用者則是4至5年一次即可。

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▲冷氣。（圖／記者張志浩攝）
▲專業師傅建議，「家用冷氣」重度使用者或空氣過敏體質的人，建議1年大清洗一次，正常使用者建議2至3年一次。（圖／記者張志浩攝）
除了冷氣不涼外，「冷氣滴水」的情況也讓許多民眾頭痛，不僅無法在炎熱的天氣消暑，還要耗費一堆力氣處理漏水，張祺勵則說明，冷氣漏水大致可分為3個原因。

📍冷氣機內部結露：當冷氣運作時，空氣中的水分會在冷凝器上凝結成水滴，由於冷氣機內部的冷凝器表面較冷，使周圍空氣中的水蒸氣凝結成水滴，如果冷凝器有堵塞或積聚過多的污垢，水滴無法順利排出，就會導致冷氣滴水。

📍排水系統：冷氣機內部有一個排水盤和排水管道，用於將凝結水排出室外，如果排水管道堵塞或彎曲過多，水流無法順暢排出，就會造成冷氣滴水的現象；此外，如果排水盤積聚過多的污垢或水垢，也可能導致排水不暢，出現滴水情況。

📍高濕度環境：若空氣中的水分含量較高。冷氣機吸收到更多的水分，使得冷凝器上的水滴產生增加。如果冷氣機的冷凝水排放不及時或不順暢，就會滴下來形成滴水現象。

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