楊謹華《浪姐》挑戰RAP慘不忍睹！大翻車粉絲聽不下去：驚悚炸裂
女星楊謹華登上陸綜《乘風2024》（又稱浪姐）每次演出都備受關注，日前她與戚薇、劉忻、蔡詩芸、張予曦、陳麗君組隊演唱GAI的〈華夏〉，其中戚薇和楊謹華演唱RAP的部分，宛如大型翻車現場，片段在網路上瘋傳，網友嘆「楊謹華還是演戲就好。」
記者薛羽彤／綜合報導
日前楊謹華等人演唱GAI的〈華夏〉，在《乘風2024》聲樂考核的單元，每個人要單獨演唱歌曲一部份，由於歌曲中有RAP演唱方式，輪到楊謹華和戚薇時，不僅沒有節奏感全程用念的方式也不像RAP，觀眾聽完後驚呼「賽前小考時的難聽程度震驚到我了，尤其是楊謹華的RAP，驚悚炸裂啊！」
楊謹華和戚薇的演唱，相比後面的蔡詩芸和劉忻有歌唱底子的，兩人的表演令人吃驚，片段也在網路上傳開，楊謹華遭批「這個勇氣我還是佩服的」、「明明可以用臉吃飯，卻硬要用聲帶」、「張予曦唱的也很難聽我快笑死」、「整首歌怎麼都可以難聽成這樣」、「這屆浪姐到底是在走什麼風格。」
事實上，楊謹華2017年曾在臉書PO出一段影片，她隨著音樂起舞，露出陽光般的笑容，看起來非常享受。接著她開始念起RAP，結果一開口就凸槌念錯、笑場，心虛表示「看到太陽心情就很好，要念RAP還念錯！」自嘲「難怪我只能當演員！」笑說RAP不小心被她念成數來寶。