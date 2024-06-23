中市府紙本印製上千萬元　議員呼籲電子化

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陳俞融說，市府有必要重新評估紙本出版品的角色和價值。因多數市民根本不會特地去閱讀這些出版物，這意味著大量的資源可能被浪費。例如，新聞局出版的「漾台中」一年的印製數量達到20萬本，而印刷成本和發送費用高達510萬元，建設局的「建設大台中」一年則要花費127萬多元，但內容皆是宣傳市政。質疑市府是否真的需要這麼多的紙本出版品？
陳俞融要求，市府應該減少紙本出版品的數量，並將重點轉移到電子出版上。這不僅可以節省成本，還能提高資訊的可達性和方便性。此外，這也是一個機會，可以通過減少紙張使用來展示我們對環保的承諾。無紙化不僅是一個全球趨勢，也是對未來世代負責的行動。
陳俞融指出，許多出版品，如「建設大台中」和「中新聞雙月報」，其功能性相對較弱，因為它們主要是宣傳性質的。這些出版品的內容可以通過電子化來更有效地傳播，例如通過Line等官方管道推送。這樣不僅可以節省成本，還可以確保資訊能夠及時更新並廣泛傳播。
陳俞融建議，各局處，在其網站上建立一個出版專區，這樣市民可以更方便地查閱這些資訊，也可以提高透明度，加強與市民的互動。確保公共資源得到更有效的利用，同時也為台中市的數位化和環保努力做出貢獻。