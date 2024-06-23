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日本友誼市遊臺南國際芒果節　黃偉哲以芒果寶盒熱情迎賓

▲黃偉哲特別準備了芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南有多元品種芒果。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲特別準備了芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南有多元品種芒果。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

臺南芒果一向深受日本民眾喜愛，6月22日臺南國際芒果節開幕式就有3個日本城市官方率團參加(共15名)，包括日本友誼市–靜岡縣富士宮市及群馬縣水上町，群馬縣高崎市因久聞臺南國際芒果節盛況，也特別派農林課人員來訪。黃偉哲特別準備了芒果寶盒迎賓，向遠道而來的日本友人介紹台南有多元品種芒果。

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▲富士宮市、水上町參與台南國際芒果節開幕式。（圖／台南市政府提供）
▲富士宮市、水上町參與台南國際芒果節開幕式。（圖／台南市政府提供）
台南國際芒果節22日在走馬瀨農場開跑，22、23日有市集與表演，相關活動至7月中，每周在主要產區接續登場；農業部次長胡忠一表示，台南是全台芒果最大產區，今年每2顆芒果有1顆來自台南。

芒果寶盒是黃偉哲的創意發想，禮盒會依採收時間，隨機混合不同種類芒果，今天送給貴賓的，則是愛文、西施、烏香、玉文、與金煌等五種芒果，寶盒包裝結合台南400、台南古蹟、後壁茄芷袋等，是最具有台南味的芒果禮盒。

▲黃偉哲也特別安排外賓，前往走馬瀨農場內的名人芒果園，富士宮市須藤秀忠市長、水上町茂木法治議員都開心地與自己認養的芒果樹合影。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲也特別安排外賓，前往走馬瀨農場內的名人芒果園，富士宮市須藤秀忠市長、水上町茂木法治議員都開心地與自己認養的芒果樹合影。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，台南是台灣最大的芒果生產地，好的東西需要透過好的管道，才能送給最好的消費者，希望將最好的芒果介紹給各位貴賓，在這個炎熱的盛夏，大家能夠吃一碗芒果冰「清涼脾透開」。

▲富士宮市長須藤秀忠贈禮給市長黃偉哲。（圖／台南市政府提供）
▲富士宮市長須藤秀忠贈禮給市長黃偉哲。（圖／台南市政府提供）
富士宮市市長須藤秀忠表示，非常榮幸能參加今年的國際芒果節，這次是睽違5年率團參加，再次感受到台南市的溫暖相迎，在此向黃偉哲、以及各位台南市民致上深深的謝意。也很感謝今年2月來參加台灣燈會時，台南市舉辦的盛大歡迎會，希望富士宮市與台南市今後在各領域都能有更深的交流，構築更進一步的關係。

黃偉哲也特別安排外賓，前往走馬瀨農場內的名人芒果園，富士宮市須藤秀忠市長、水上町茂木法治議員都開心地與自己認養的芒果樹合影，水上町茂木直人副町長為初次參加，此行他也認養了自己的芒果樹，外賓們都對台南芒果讚譽有加，表示每年都很期待吃到台南芒果。

今年臺南國際芒果節已邁入第12年，至7月13日期間將於臺南各芒果產區南化、玉井、大內、楠西、官田、佐鎮接續辦理相關活動。

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