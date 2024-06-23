GIGI主持活動被飆罵三字經 陌生男子突衝上舞台場面一度難堪
GIGI、黃豪平日前在緯來綜合台《女王大人》分享主持生涯中遇過永生難忘的突發危機事件， GIGI在幾年前，到中部主持國際巨星紀念館的揭幕儀式，公關告訴GIGI沒有嘉賓名單，結果活動走到一半，有位西裝中年男子衝上台，朝GIGI大罵三字經，好在GIGI反應快才化解危機。
記者李欣容／台北報導
GIGI則分享自己第一次在台上被破口大罵的經歷，是幾年前在中部主持一場國際巨星紀念館的揭幕儀式，通常這麼重要的開幕活動一定都會有很多嘉賓要介紹，但公關公司卻告知GIGI說沒有嘉賓名單，不用唱名，等活動走到三分之二左右，突然有一位穿西裝中年男子衝上舞台，朝著GIGI狂飆三字經，氣急敗壞地質疑GIGI為什麼這麼多重要的貴賓在面前，卻都沒有介紹，現場氣氛一度失控。
幸好GIGI反應快，安撫對方說：「我們就是要等您來，把最重要的這一段讓您來介紹。」並請男子先唱名邀請他覺得最重要的嘉賓上台致詞，同時再即時協調取得到場嘉賓名單，化解了這場尷尬。活動中還因為颳起一場大風吹走了GIGI手上的腳本，讓GIGI傻眼表示：「還好我是自己手寫手卡，就有背起來。」
讓黃豪平難忘的主持危機事件是偶像歌手現場拒唱，當時是校園演唱會的壓軸，歌手卻突然表示不上台，一問之下才知道學生會在邀請這位歌手時，他說他是以校友的身分想唱歌回饋給這些學弟妹，所以他願意拿比較低的酬勞，但前提是這場演唱會，學校的主辦單位不能賣票，結果歌手到現場才發現學生會有售票，因此他生氣拒唱。
黃豪平只好救場，不停模仿硬拖時間，最後撐了30分鐘，歌手透過麥克風說：「豪平，辛苦了。」才走上台演唱，主辦單位說，其實這位歌手仍然不太願意上台，是聽到黃豪平一直在撐場，才願意妥協。