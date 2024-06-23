中市停車格擴大「影」響力　邁向無人化、無紙化

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交通局長葉昭甫表示，台中市總人口數突破285萬人，「宜居城市」獲民眾肯定。市府團隊持續提供友善、便民及有效率的服務，其中與民眾息息相關的停車問題，停車費可運用「「台中e指通」，不受時地限制，即可快速完成繳費，便利措施讓民眾很有感。
葉昭甫指出，交通局從民國108年起即試辦於路邊車格內設置地磁設備，透過地磁揭露剩餘車位資訊，民國110年更將地磁設備結合開單作業，並將資訊介接至「台中交通網」APP，提供全天候的即時停車資訊，民眾可方便、快速找尋目標停車格位，降低車輛繞行造成的空氣污染，有效提升開單效率，也提高車格周轉率，發揮最佳效益。
葉昭甫表示，埋設在停車格內的地磁設備，外型如一塊圓型「黑色餅乾」，在交通局積極佈建下，截至今年5月止，全市已埋設7,484顆，交通局更獲邀於第14屆亞太交通發展大會暨第35屆ICTPA年會發表執行成果，受到國際肯定。
葉昭甫表示，繼讓小小地磁在國際大大發光，停車格再擴大「影」響力，預計將導入影像辨識(低、高位)設備，廠商正積極籌備中，後續民眾停車將能透過影像計算停車時間，離場前只要掃描路段收費告示牌QR-Code即可完成繳費，讓停車、開單、繳費作業一條龍；此外，民眾亦可於駛離停車格一定時間後，利用「台中交通網」APP查繳，或綁定銀行、電信業者代扣繳。