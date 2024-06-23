北捷又見亂象！男女「翹腳連線」封走道 路人氣炸：拍配對節目嗎
台北捷運近期深陷「博愛座」禮讓風波，也讓車廂內各種亂象開始被放大檢視。近期就有民眾目睹車廂內有一對男女乘客，相隔走道坐下「翹腳連線」，直接擋住通道，即便看到有人要聽過，也只讓一點點空間，之後又繼續連線起來，現場畫面曝光也引發眾怒。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團「爆怨2公社」上憤怒發文，表示在搭乘捷運時，看到這對男女「翹腳連線」、擋住走道，因為自己要過，結果靠近時只有女方稍稍把腳縮回去一點，等到人通過之後又把腳連在一起，讓他忍不住拍下現場吐槽：「請問你們是要配對嗎？可是這是台北捷運，不是幸福捷運捏。」
現場畫面曝光後，立刻引爆大批網友吐槽，「我看到會大聲說你們是要配對嗎？這樣行人怎麼走路啊」、「不說還以為有鏡頭在拍這兩位，戀愛實境節目」、「搭捷運最怕遇上了翹腳的人，褲子都是會被踢髒」、「這種真的無法護航，擋住走道製造麻煩」、「這時候就希望博愛座阿公在車廂上，讓兩種荒唐的人大對決」。
事實上，根據《大眾捷運法》第50條第1項第10款，若旅客在車站出入口、驗票閘門、售票機、電扶梯或其他通道等地方滯留，影響到了其他旅客通行和使用，若勸導後仍未改善，將可罰1500到7500元罰鍰。