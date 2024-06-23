中國新規懲治台獨「最重可判死」！柯文哲：共產黨是台灣豬隊友
中國21日發布「懲治台獨意見」，「分裂國家」最高可以判處死刑，引起討論。對此，民眾黨主席柯文哲今（23）日表示，共產黨是台灣的豬隊友，他們一定在想雖常常給台灣惠台政策，但為什麼台灣人越跑越遠就是因為這樣。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲與妻子陳佩琪今日到台南六甲參訪蘭都觀光工廠，媒體聯訪時被問到民進黨團總召柯建銘及秘書長林右昌批評民眾黨在國會改革是配合中共演出，柯文哲回應說，為什麼有人說民進黨是綠共，就是因為北京政府一直貼人台獨標籤，民進黨也是每天貼人家標籤是中共同路人，「我跟人家講說，民進黨跟共產黨很像，他說哪裡是很像，根本就是一模一樣」。
媒體詢問中國發布「懲治台獨意見」，「分裂國家」最高可以判處死刑，柯文哲說，共產黨是台灣的豬隊友，他們一定在想雖常常給台灣惠台政策一大堆，但為什麼台灣人越跑越遠就是因為這樣，動不動去搞這個幹什麼？「你以為你這樣講，台灣人就會怕了還是往大陸靠過去？不會嘛！做這個動作只是讓台灣人跑得更遠，甚至離美國越靠越近。」
媒體問共機頻擾台，台北市雙城論壇是否應該繼續辦？柯文哲表示，這就是政治操作，當時議會就說如果共機擾台雙城論壇就不要辦，但現在比那時候繞的更多，如果用同樣的標準那到底現在要不要辦？正事不幹每天搞對立，台北市議會國民兩黨每天都自打臉就是這樣。