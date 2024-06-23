世紀民生旗下「茶自點」開幕！餐飲零售雙動能　可望推升營運創高

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世紀民生秉持著上曜集團多年發展的「以人為本」核心理念，自2023年第三季新增轉投資的餐飲收入，2023年全年餐飲收入為1166.9萬元、占13.7％，如今2家加盟分店的添翼，公司期待高人氣與消費人潮，為公司營運成長注入新活水。
不僅如此，公司也將投入精力和資源，強化品牌力、擴充與建置完善的管理團隊，以及全面性升級效率化的加盟商組織運作系統，使其加盟商在更完善的輔導、行銷及資源協助下展現出更快速的展店步調，今年目標新開2間分店，分店的選址會以車站、捷運、百貨公司等人流較多的地方為主，可望為世紀民生堆疊新一波營運成長動能。
展望2024年，公司將持續多角化經營模式，擴大公司營運規模，並對於今年整體營運向上成長深具信心。除了餐飲業務穩健擴張外，持續深耕生技保健食品領域，看好台灣各年齡層族群對於保健食品不同的消費需求，世紀民生持續推出優質且有感的產品，同時強化於各大社群媒體、電商平台的品牌力與精準銷售力度，帶動旗下「朝和生醫」各項保健食品包括「悠立孅 益生菌」、「美の若返り」、「夢の淵」，以及新品「瞳の光」的銷售佳績。
世紀民生以期餐飲以及零售兩大事業體營運動能熱轉下，齊步開花結果，堆疊公司今年整體營運持續創高峰。