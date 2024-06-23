台亞子公司搶攻戶外廣告商機！星亞視覺6/25每股45元登錄興櫃

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近年來，星亞積極擴大業務接單市場範圍，拉高全球市占率表現外，同時致力落實包括調整訂單結構、優化生產製程效率、掌握原材料價格、嚴控各項成本費用等重要策略執行，助力整體營運展現良好的成果，從2022年、2023年毛利率分別為23％、31％，稅後每股盈餘（EPS）分別為2.91元、3.0元皆可圈可點。
總經理李柏龍表示，今年前5月，星亞業績年增15％，主要是受惠於北美市場的戶外廣告顯示系統訂單需求持續增加所致。星亞目前在手訂單能見度達5個月，隨著主力客戶營運成長策略所帶來的訂單需求增長，在施作工程如預期進度下，將對星亞今年整體毛利率、獲利表現帶來正面的貢獻。
李柏龍透露星亞的目標，是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者，不僅提供卓越的產品，更致力於為客戶實現獨一無二的創意提供整體解決方案。
日亞化學總經理石上幸志於星亞法說會上到場支持，並表示日亞化學將持續提供星亞最先進的設備與完整製程技術，並給予最豐富的IP支持，包括客戶服務與關係的維護，日亞化學都將給予全面且強力的後盾，甚至星亞目前部份產品的研發與製造，一貫化的作業就是在日亞化學台灣湖口廠區內完成，所製造的產品兼具日本職人精神及台灣製造MIT的品質保證。
台亞也在法說會上，率領旗下子公司積亞、冠亞、和亞及晉弘共同展出集團一系列感測、碳化矽晶圓、功率元件、熱成像模組、微型鏡頭模組、AI 偵測模組以及內視鏡影像系統，另外非接觸血糖感測領域，也展示由台亞、星亞、上亞、和亞與北醫共同開發出的複合式超敏二極體晶片模組，這些產品的品質方面均達到世界一流水準，顯示出台亞集團的研發和工程團隊具備強大的創新能力，能夠提供從專案規劃、軟硬體設計到系統整合的一站式服務，全方位滿足客戶的多樣化需求。
台亞董事長李國光表示，近年來台亞積極朝向集團式發展，集團下各家子公司也以IPO目標邁進，很開心星亞為集團IPO計畫打下頭陣，對於星亞未來的營運成長深具信心，目前星亞已有良好的訂單能見度，今年營運樂觀，預期星亞今年營運將再創新高，並持續搶攻全球數位顯示系統和視覺燈光系統等多樣化的龐大市場商機，希望在兩大業務引擎動能熱轉下，挹注公司未來5年營收規模將以年複合成長率（CAGR）10％至20％的成長速度，進一步帶動集團整體營運。
今日法說會現場近兩百人參加，看到投資人踴躍參與，對於亞家軍產品也抱持高度興趣，日亞化學日本總公司常務取締役戴圳家表示，台亞集團子公司陸續邁向獨立IPO之路，從擴大半導體的產業佈局，到穩健集團控股策略，採集團的整合式服務，除能降低了營運上的風險，也能確保台亞集團產品的品質，增加營業規模及市占率，代表台亞是走在對的路上，日亞化總公司也樂見台亞一路上的轉變，對於台亞集團未來的發展指日可待。