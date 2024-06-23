選秀分析／富邦、台鋼提前「亮牌」 兄弟選張奕還是U18強打大物？

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簡單來說，如果兄弟用探花籤選擇前旅日球員張奕，是最不令人意外且最保守的選擇。張奕離開日職後已提前在中職二軍投球，幾乎篤定在下半季就能出賽，是最佳的即戰力選手，又能補齊兄弟現階段投手的問題。
張奕經驗和資歷完整 傷病史成隱憂
30歲的張奕經驗和資歷都非常完整，且目前看起來中繼、後援兩相宜，是球隊調度的活期。今年在二軍代表台鋼已經出賽11場，6先發、5後援，累計44.1局投球，被敲出51安打，還有4發全壘打，防禦率4.47。
即使帳面成績看起來不出色，但二軍畢竟是調整性質，且張奕在近期最後一次登板交出5局0失分的優質演出，且球速也超過145公里，看了出狀況已逐漸回穩，甚至隨時都能在一軍出賽。
要不要選張奕是兄弟的難題之一，主因是選張奕雖保險，但可能因此放掉出色的高中大物，今年選秀高中畢業生素質堪稱近年最佳，若選了張奕，高中大物勢必將掉到統一或樂天的手中。
另外，投手的戰力消耗較大，包括旅外歸國的胡智為、江少慶、曾仁和等人本季都在養傷，張奕過去也有傷病史，若用首輪籤網羅，也是一個不小的賭注。
高中大物是否先網羅 考驗兄弟教練團
強打中年認為，中信兄弟若往長遠佈局，平鎮高中強打張趙紘反而是一個不錯的人選，張趙紘是少見的內野砲手，曾在2023年U18世界盃拿下打擊王和全壘打王，若細心培養，尤其守備上能多練幾個位置，未來將接棒黃衫軍的內野主力。