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花蓮「歐桑米粉湯」大火！店內招牌「滷肉飯界LV」　林右昌也愛吃

▲「歐桑米粉湯」名氣相當響亮，是許多觀光客到花蓮必吃美食，店內招牌是這碗名號響亮的「滷肉飯界LV」。（圖／翻攝歐桑Ou_Sang臉書）
▲「歐桑米粉湯」名氣相當響亮，是許多觀光客到花蓮必吃美食，店內招牌是這碗名號響亮的「滷肉飯界LV」。（圖／翻攝歐桑Ou_Sang臉書）

記者潘毅／綜合報導

花蓮近期火災頻傳！昨（22）日在中山路才因大火，導致6個店面燒毀，今（23）日中午市內的金三角商圈公正街的「歐桑米粉湯」廚房又起火，目前已經延燒3棟房舍，消防隊仍在努力撲滅火勢。事實上，「歐桑米粉湯」名氣相當響亮，是許多觀光客到花蓮必吃美食，連民進黨秘書長林右昌也是常客，兩周前才剛造訪，而店內招牌是名號響亮的「滷肉飯界LV」。

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▲今（23）日中午市內的金三角商圈公正街的「歐桑米粉湯」的廚房又起火，火勢受到風勢助長不斷延燒。（圖／翻攝畫面）
▲今（23）日中午花蓮市公正街的「歐桑米粉湯」廚房起火，火勢受到風勢助長不斷延燒。（圖／翻攝畫面）
花蓮金三角必吃美食！林右昌也是座上賓

「歐桑米粉湯」位於花蓮金三角商圈公正街，店內主打米粉湯以及平價熱炒與各式海味，但店內最具代表性的，就是擁有「滷肉飯界LV」封號的品項，一大碗滷肉飯配上鮮蚵、蝦仁，海陸結合的鮮美滋味，擄獲許多人的味蕾。

▲6月15日時，民進黨秘書長林右昌前往花蓮，就曾前往「歐桑米粉湯」用餐。（圖／翻攝歐桑Ou_Sang臉書）
▲6月15日，民進黨秘書長林右昌前往花蓮，就曾前往「歐桑米粉湯」用餐。（圖／翻攝林右昌臉書）
而在今年6月15日，民進黨秘書長林右昌前往花蓮時，就曾前往「歐桑米粉湯」用餐，更狂嗑「滷肉飯界的LV」，一碗滿滿的蚵仔蝦仁讓他吃得相當滿足。此外，林右昌還加碼推薦，雖然歐桑米粉湯的店名有米粉湯，但內行最愛點的其實是「炒飯」，還是有得過獎的逸品。

不過今（23）日現場卻發生大火災情，起火點疑似是廚房，當時廚師也趕緊用滅火器滅火，火勢仍一發不可收拾，便趕緊逃出求救，由於受到風勢助長，火勢也延燒附近3棟房舍，現場消防員還在盡力撲滅當中，至於民眾想要品嘗到這些美味，可能還要再等上一段時間了。

▲林右昌透露，「歐桑米粉湯」老饕最愛點的其實是「炒飯」。（圖／翻攝自林右昌臉書）
▲林右昌透露，「歐桑米粉湯」老饕最愛點的其實是「炒飯」。（圖／翻攝自林右昌臉書）

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