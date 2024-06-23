雙城論壇呆帳爭議！陳佩琪嗆自費 蔣萬安：柯市府違反議會決議
民眾黨主席柯文哲於卸任台北市長前舉辦最後一場雙城論壇，但台北市議會有附帶決議在共機擾台的狀況下不能舉辦，所以議會認為違背決議不予核銷107萬元費用，至今仍是呆帳。柯文哲的妻子陳佩琪日前表示，若蔣市府開繳費單來，自己絕對立刻去轉帳繳清，但也請台北市長蔣萬安不要跟議員一樣雙標，既然是藍綠共同制定的規定，現在共軍動作更頻繁，「要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」對此，蔣萬安今（23）日表示，是柯市府違反了議會的決議，而無法核銷。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日出席112學年度市長獎頒獎典禮市長，媒體詢問雙城論壇部分107萬的呆帳，陳佩琪嗆說，如果你拿繳費單來，她就去付，蔣萬安說，這是111年前任市府雙城論壇的經費，違反了議會的決議，而無法核銷，「我們承接這個問題，中央審計處要求我們持續跟議會溝通，我們也會依照議會的決議來辦理。」
蔣萬安說，雙城論壇是從郝龍斌擔任市長的時候就開始舉辦，到現在已經舉辦14屆，而且簽署了45項的MOU，所以都會持續的依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行，兩岸關係越緊張，越需要溝通跟交流，所以也會依照法律、相關規定以及過去慣例來辦理。
媒體問民眾黨說如果之後又要來辦雙城論壇，蔣萬安也應該比照辦理自己來出錢？蔣萬安說，他們就是依照議會的決議，議會也在去年參與雙城論壇，到上海進行市政交流，他們都是依照規定、議會的決議以及相關慣例來辦理雙城論壇。
媒體追問最近共機不斷擾台，那會藉著雙城論壇，當面向他們反應嗎？蔣萬安說，「我們該反應都會反應」，兩岸之間越緊張越嚴峻越需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存官方的交流管道跟平臺，所以他們非常珍惜，也會依照對等、尊嚴、互惠的原則來進行。