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塞爾提克主帥Mazzulla為奪冠拼了！自曝例行賽輸球後曾做瘋狂舉動

▲NBA美國職籃波士頓塞爾提克日前正式奪冠，總教練Joe Mazzulla也順勢成為史上最年輕的冠軍教頭。而過去例行賽時球隊曾連續2戰輸給老鷹，Mazzulla當時則對自己做出瘋狂舉動。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃波士頓塞爾提克日前正式奪冠，總教練Joe Mazzulla也順勢成為史上最年輕的冠軍教頭。而過去例行賽時球隊曾連續2戰輸給老鷹，Mazzulla當時則對自己做出瘋狂舉動。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃波士頓塞爾提克日前在總冠軍賽上，以4：1擊敗達拉斯獨行俠，奪下今年的NBA總冠軍，也是隊史第18座冠軍金盃，正式超越洛杉磯湖人隊，獨居歷史最多。而塞爾提克總教練Joe Mazzulla過去接受採訪時曾表示，自己在例行賽時曾遭遇半月板撕裂，但原因竟是因為在球隊連續2戰輸給老鷹隊之後，他為了懲罰自己，才進而做出猛打身體這樣驚人的舉動

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Mazzulla自曝曾猛打自己　導致半月板撕裂

Joe Mazzulla日前率領塞爾提克奪冠，賽後接受《Pardon My Take》節目採訪時他表示，自己曾在例行賽遭遇半月板撕裂， Mazzulla說：「過去例行賽我們輸球時，就會面臨這種情況，就是不能輸。所以在球隊連續輸給老鷹隊之後，我就在場館外的墊子上懲罰自己，猛擊自己的身體，直到我再無法忍受，最終結果就是撕裂了我的膝蓋。」

「這對我來說是一次很棒的經歷，為了能繼續執教下一場比賽，我必須接受大概6個小時的治療，因為當時我無法走路，而我也不想有太多跛行。」Mazzulla如此說到。今年3月份時，塞爾提克在例行賽曾連續2場輸給老鷹，第1次領先30分竟被對手逆轉，第2次則是被Dejoute Murray完成絕殺。

Joe Mazzulla也提到，雖然身上帶著傷勢，但這樣反而讓自己陷入無法放鬆的狀態，「我要告訴你們，這是我在接下來比賽裡遇到最好的事情之一，因為這讓我陷入一種無法放鬆、無法逃跑的心態之中，我必須不斷訓練和治療，來確保自己沒有感到疼痛。我一直在想，也許每年全明星休賽後，我都得受一次傷。」Mazzulla說到。

塞爾提克奪冠後　Mazzulla成NBA最年輕冠軍教頭

而Joe Mazzulla現年年僅35歲，他也正式成為NBA歷史上最年輕的冠軍教頭，而他出身的羅德島州州長麥基（Dan McKee），更是在塞爾提克奪冠後正式宣佈，美國時間6月21日將定為羅德島州的「Mazzulla日」，用來表揚這位相當不簡單的年輕人。


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