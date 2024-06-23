羽球／亞錦賽金牌戰組合再度碰頭 楊博軒/胡綾芳不敵泰國銀恨
2024高雄羽球大師賽今(23)日進行最後一天賽程，混雙冠軍決賽高潮迭起，第一種子的楊博軒/胡綾芳對決第二種子的烏彤/素哉帕巴叻的泰國組合，雙方在亞錦賽就是冠軍決賽的對手，當時楊博軒/胡綾芳事已直落二奪冠。這次在高雄大師賽同樣爭冠對決，也是殺得難分難解，兩邊互有領先，不過泰國組合還是臨場發揮較佳，最終就以21：18，21：13直落二拿下混雙冠軍。
記者廖聿偉/綜合報導
第一局雙方比分緊咬，分數差距都壓在2分以內，甚至數度打平，最後楊博軒/胡綾芳11：10取得暫停前的領先。暫停過後，泰國組合連拿5分，反倒以15：11反超領先，給予楊博軒/胡綾芳很大壓力。雙方纏鬥到最後，泰國組合21：18拿下勝利。
泰國組合韌性佳 報亞錦賽敗北之仇
第二局一開始，泰國組合又連下3分，楊博軒/胡綾芳失誤較多，加上泰國組合輪轉默契極佳，就像打不死的蟑螂一樣，頻有佳作，讓泰國組合士氣越來越高昂，迅速以11：4領先。暫停過後，泰國組合攻勢依舊犀利，不給楊博軒/胡綾芳反撲的機會，21：13拿下第二局，直落二贏的勝利，勇奪混雙冠軍。
賽後烏彤/素哉帕巴叻表示，賽前有針對亞錦賽敗給楊博軒/胡綾芳的過程重新檢討做功課，所以特別注意發球以及接發球之後的回擊，起到的很好的效果，第二局能夠贏的比較輕鬆倒是沒有意料到，對於這次能夠在高雄羽球大師賽混雙奪冠，也讓他們未來更有信心。