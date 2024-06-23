《誰是被害者2》奪器官連環殺人命案太逼真！網追劇嚇瘋吃不下飯
《誰是被害者》第二季回來了，在Netflix一上線就收到熱烈討論，承襲第一季緊湊節奏，這季出現新的「奪器官連環殺人案」，被害者一個接一個被殺，兇手從被害者奪取身上特定器官，好幾幕特寫血淋淋又真實的特殊道具，讓觀看的網友嚇到不敢吃飯，PTT討論區稱讚：「超越第一季，有好幾幕嚇瘋。」
記者林奕如／台北報導
本季將面臨一起疑點重重的「奪器官」連續殺人案，當紅女歌手（Karencici 飾）慘遭割喉遇害，聲帶被殺手取走寄給她母親，下一個被害者則是眼睛被挖走，照片上的人都是受害者，連環血案讓人毛骨悚然。
張孝全則是從「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」，張孝全透露自己在理解方毅任這個角色時，認為他是把「理性無限放大，情感隱藏起來」的人，沒想到原以為已經掌握一切的他，卻因警方重啟舊案調查，讓方毅任被迫面對心中最深層的恐懼，指出角色情緒的累積爆發是一大挑戰，坦言：「好幾次在拍攝時也感覺自己就跟方毅任一樣，像是被困住了！」
第二季上線後，網友反應熱烈，不少人跟著一起辦案猜兇手，大讚「特殊化妝真的蠻有效果的，有點震撼」、「覺得犯罪懸疑的部份編排很不錯，一集一集」。