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《誰是被害者2》奪器官連環殺人命案太逼真！網追劇嚇瘋吃不下飯

▲《誰是被害者2》出現奪器官連環殺人命案，網友嚇瘋特殊道具太真實。（圖／Netflix提供）
▲《誰是被害者2》出現奪器官連環殺人命案，網友嚇瘋特殊道具太真實。（圖／Netflix提供）

記者林奕如／台北報導

《誰是被害者》第二季回來了，在Netflix一上線就收到熱烈討論，承襲第一季緊湊節奏，這季出現新的「奪器官連環殺人案」，被害者一個接一個被殺，兇手從被害者奪取身上特定器官，好幾幕特寫血淋淋又真實的特殊道具，讓觀看的網友嚇到不敢吃飯，PTT討論區稱讚：「超越第一季，有好幾幕嚇瘋。」

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本季將面臨一起疑點重重的「奪器官」連續殺人案，當紅女歌手（Karencici 飾）慘遭割喉遇害，聲帶被殺手取走寄給她母親，下一個被害者則是眼睛被挖走，照片上的人都是受害者，連環血案讓人毛骨悚然。

▲《誰是被害者：第2季》中，張孝全、許瑋甯（右）也確定戀人關係。（圖／Netflix）
▲《誰是被害者2》張孝全從天才鑑識官變成頭號嫌疑犯。（圖／Netflix）
張孝全則是從「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」，張孝全透露自己在理解方毅任這個角色時，認為他是把「理性無限放大，情感隱藏起來」的人，沒想到原以為已經掌握一切的他，卻因警方重啟舊案調查，讓方毅任被迫面對心中最深層的恐懼，指出角色情緒的累積爆發是一大挑戰，坦言：「好幾次在拍攝時也感覺自己就跟方毅任一樣，像是被困住了！」

第二季上線後，網友反應熱烈，不少人跟著一起辦案猜兇手，大讚「特殊化妝真的蠻有效果的，有點震撼」、「覺得犯罪懸疑的部份編排很不錯，一集一集」。

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