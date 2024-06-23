遊日注意！北海道擬徵住宿稅最快明年上路　這地方恐「雙重徵收」

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北海道政府專家小組已經在今年2月彙整「住宿稅」草案，依據房價高低課徵每晚每人的住宿稅，低於2萬日圓的收100日圓，2萬以上未滿5萬日圓收200日圓，5萬日圓以上的收500日圓，學校修學旅行或活動則可以豁免。當局預估該稅收每年將產生約45億日圓（約台幣9.3億元）的收入，將用於培訓人力資源、改善交通基礎設施，以及行銷措施來改善當地旅遊環境。
北海道將於11月實施 恐面臨「雙重徵收」問題
不過北海道滑雪勝地二世谷所在的新雪谷町，將於今年11月實施住宿稅條例，該地採取「房價越高收越多」的方式，房價未滿5001日圓收取100日圓；5001至2萬日圓以下收200日圓，最高每晚徵收2000日圓的住宿稅，Kiroro滑雪場所在的赤井川村則計劃明年4月徵收類似稅款。
此外，札幌及函館在內的10多個市町村，也準備開徵各自的住宿稅。其中札幌的草案為5萬日圓以下收200日圓、5萬日圓以上收500日圓；函館則依房價高低分為4個等級，收取100到2000日圓不等。
也就是說，如果北海道政府落實徵收住宿稅，旅客將會被「雙重徵收」。以房價低於2000日圓為例，每晚就須繳交700日圓稅款。如果每晚房價達10萬日圓，旅客將會被收取最高2500日圓的住宿稅。
住宿稅是地方政府無需中央政府批准即可徵收的專項地方稅。報導指出，為了減輕文書工作，以及讓旅客更易明白新稅種，大多數市政府都尋求與縣政府同一時間開徵住宿稅目前北海道各級政府亦正在研究如何應對這個問題。
北海道並非第一！東京、大阪早已開徵住宿稅
事實上，北海道並非第一個考慮住宿稅的日本城市，東京早於2002年成為第一個引入住宿稅的城市，關西地區的大阪府及京都府，也分別在2017年及2018年實施，不排除未來有其他觀光度假景點跟進，包括擁有東京迪士尼的千葉縣浦安市。