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明起別白跑！貓空纜車維修「停駛19天」至7/12　北市動物園也沒開

▲安排貓空行程注意，貓空纜車自6月24日至7月12日「停駛19天」，進行年度維修，一旁的台北市立動物園也休園至6月28日。（圖／台北捷運公司提供）
▲安排貓空行程注意，貓空纜車自6月24日至7月12日「停駛19天」，進行年度維修，一旁的台北市立動物園也休園至6月28日。（圖／台北捷運公司提供）

記者黃韻文／綜合報導

貓空纜車一向是熱門觀光景點，到貓空不只泡茶，還能搭乘「水晶車廂」，底下貓空美景一覽無遺，搭貓纜到動物園南站下車改玩台北市立動物園，更是人氣親子行程。不過貓纜自明（24）日起7月12日期間，將「停駛19天」進行年度維修，期間橫跨兩個六日假日，提醒民眾安排行程注意別白跑。

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臺北捷運公司表示，貓空纜車將自6月24日至7月12日止，進行為期19天的年度檢修暫停營運，預定到7月13日才會恢復營運。北捷補充，貓纜年度停機檢修都是在每年5月至7月進行，主要是貓空地區進入5月後，就是落雷頻繁季節，因此多規劃在落雷季進行當年度大修工作。

▲貓空纜車、貓纜、水晶車廂。（圖／記者黃韻文攝）
▲貓空纜車的「水晶車廂」是透明地板，可飽覽貓空美景。（圖／記者黃韻文攝）
貓纜停駛19天　維修內容曝光

北捷提到，今年貓空纜車重要設備大修工作，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。

由於許多大修工程必須動員重型機具、人力進行拆裝及測試，工作時程長，無法在例行周一停機檢修日當天完成，才會每年安排暫停營運，進行相關設備大修及年度系統測試。

▲貓空、貓纜、纜車、出遊走春人潮、遊客配圖。（圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）
▲貓空纜車一向受到觀光客喜愛，是文山區必訪景點之一。（圖／記者吳翊緁攝，2024.02.13）
台北市立動物園也沒開！休園至6月28日

而一旁的台北市立動物園，也正巧是園區年度修繕期間，目前暫停營業至6月28日，包括建物粉刷、拆除部分場館老舊屋頂、各項清潔作業等，因此自6 月19日起便一路休園至6月28日。

▲ 北市動物園將在明 （ 19）日起一連10天休園，將進行園內各種修繕作業。（圖／台北市立動物園臉書）
▲ 北市動物園休園至6月20日，並將在7月開始販售限量年票。（圖／台北市立動物園臉書）

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