明起別白跑！貓空纜車維修「停駛19天」至7/12 北市動物園也沒開
貓空纜車一向是熱門觀光景點，到貓空不只泡茶，還能搭乘「水晶車廂」，底下貓空美景一覽無遺，搭貓纜到動物園南站下車改玩台北市立動物園，更是人氣親子行程。不過貓纜自明（24）日起7月12日期間，將「停駛19天」進行年度維修，期間橫跨兩個六日假日，提醒民眾安排行程注意別白跑。
記者黃韻文／綜合報導
臺北捷運公司表示，貓空纜車將自6月24日至7月12日止，進行為期19天的年度檢修暫停營運，預定到7月13日才會恢復營運。北捷補充，貓纜年度停機檢修都是在每年5月至7月進行，主要是貓空地區進入5月後，就是落雷頻繁季節，因此多規劃在落雷季進行當年度大修工作。
貓纜停駛19天 維修內容曝光
北捷提到，今年貓空纜車重要設備大修工作，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。
由於許多大修工程必須動員重型機具、人力進行拆裝及測試，工作時程長，無法在例行周一停機檢修日當天完成，才會每年安排暫停營運，進行相關設備大修及年度系統測試。
台北市立動物園也沒開！休園至6月28日
而一旁的台北市立動物園，也正巧是園區年度修繕期間，目前暫停營業至6月28日，包括建物粉刷、拆除部分場館老舊屋頂、各項清潔作業等，因此自6 月19日起便一路休園至6月28日。