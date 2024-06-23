他酸王心凌「只是B咖」不懂在紅什麼？全場曝關鍵：屌打超多人
「甜蜜教主」王心凌先前因參與陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季翻紅，唱跳實力擄獲許多觀眾的心，近來更時常在中國大陸表演。不過一名台灣網友就不解表示，「王心凌在台灣也只能算是B咖歌手吧？」無法理解王心凌為何在中國這麼紅？不少人回應，其實王心凌過去在台灣也非常火紅，「那時候台灣樂壇一堆妖魔鬼怪，還能嶄露頭角已經很厲害了」、「以她現在的唱跳實力，已經屌打很多人」。
記者朱祖儀／綜合報導
一名網友以「王心凌在中國是在紅什麼？」為題在PTT發文表示，感覺王心凌唱歌實力不如天后張惠妹，如果論跳舞也贏不過蔡依林，更沒有梁靜茹、孫燕姿會唱歌，在台灣似乎只能算是B咖歌手，沒想到現在卻在中國大紅大紫，讓他不禁好奇問「這到底怎麼回事？有人看得懂嗎？」
不少人表示，「回憶，以前很多年輕時聽她的歌，祖國那時都聽台灣藝人的歌」、「前兩年的回憶殺，就火了」、「中國把她當曾經火紅的經典，台灣則是認為過氣藝人」、「笑死，台灣自己不給舞台，好意思說人B咖？多久沒出個像樣的藝人了」、「那時候台灣樂壇一堆妖魔鬼怪，還能嶄露頭角已經很厲害了，哪像現在台灣樂壇都沒什麼像樣的新人歌手」。
也有網友大讚王心凌各方面仍保持最佳狀態，「你才B咖，那時國中每班都在放她的歌，人家這年紀保養還能唱跳，不要眼紅成這樣」、「經典歌不少，還能維持這種唱跳的水準，已經屌打很多二三線藝人了吧」、「王心凌敬業啊，演唱會又唱又跳」、「王心凌還能唱跳就屌打現在的歌手了」、「王心凌一直都是很有實力的歌手」。
事實上，王心凌自出道以來就有不少膾炙人扣的歌曲，包括〈當你〉、〈愛你〉、〈大眠〉等，也拿過不少獎項，日前出席2024 hito流行音樂頒獎典禮，更一次奪下hito最具舞台風格藝人、hito作曲人等5項大獎。除了歌唱事業之外，她也跨足戲劇圈，演出多部偶像劇的女主角，實力相當堅強。她2022年參加《浪姐3》，又以〈愛你〉掀起回憶殺爆紅，奪得節目總冠軍。