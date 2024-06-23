六福村「自駕遊園」0距離看野生動物！眾陷回憶殺：40歲以上才懂
「自駕遊園」零距離看野生動物，在台灣居然也曾經有過！近期一組老照片在臉書社群上掀起熱議，是許多車輛開在柏油與黃土交界的路上，一旁卻有許多野生動物，包含長頸鹿、大象，甚至還有猴子爬上車拆雨刷、後照鏡，但更令人難以想像的，是這組照片拍攝地點竟然是在台灣的六福村，畫面曝光後，也掀起一票超過40歲的網友陷入回憶殺「小時候去過，真的很震撼」。
記者潘毅／綜合報導
近期粉專「BuzzHand」轉發臉書社團「復刻舊時光」內，有民眾分享的5張老照片，拍攝地點是目前還存在的六福村遊樂園，但時間卻是民國70年代，一輛輛的轎車毫無防護措施，直接開入野生動物們生存的園區內，長頸鹿、大象、狒狒，甚至肉食性動物都能零距離靠近遊客的車輛。
這讓發文者忍不住驚呼「以前的六福村這麼瘋狂的嗎...車子可以直接開進去...猛獸就在窗戶邊」，雖然當時園方也規定定車窗不能搖下，遊客也千萬不可下車，但仍存在一定危險性，而且調皮的狒狒還常會出手玩弄車輛的雨刷及後照鏡。
珍貴的老照片曝光後，立刻掀起大批曾在70年代前往六福村的民眾陷入回憶殺，「不說在台灣的話，真的會以為是在非洲欸」、「40歲以上才懂，那時真的很好玩，但車真的別開太好，猴子會把車子拆了」、「車上食物不能給猴子看到車子，牠們很可怕，雨刷還被拉掉，還有鴕鳥會把脖子伸進車窗要食物」。
事實上，新竹六福村主題遊樂園在民國70年代，僅有野生動物區，且可讓民眾駕車進入遊園。不過到了1981年8月23日，發生了動物咬死人的事件，當時年僅三歲女童林宜穎一家前往野生動物園，疑似車輛爆胎，林童家屬違反園方絕對不可開車門的禁令，下車察看，林小妹因此遭老虎咬傷拖行致死。
到了今年，六福村為了慶祝開園45歲周年，於4月3日至4月7日限時重啟「動物園自駕遊-探索草食獸」體驗活動，由遊客自行開著自家車進入到草食野生動物園，近距離觀察河馬、美洲野牛、斑馬與犀牛等草食生物，讓民眾能安全重溫兒時的感動。