荔枝怎麼剝才對？周永鴻示範專業步驟 林靜儀驚：吃進滿滿蛋白質
吃荔枝該從荔枝梗還是尾部開始剝？自詡「吃荔枝專業戶」的台中市議員周永鴻，在社群平台示範荔枝「專業吃法」，指要從荔枝尾剝，吃完荔枝皮還會像一朵盛開的花。引起網友熱烈討論。衛福部次長林靜儀等「反對派」就質疑，這樣根本看不到荔枝頭有沒有蟲，屆時會「把滿滿的蛋白質吃下肚」。
記者顏幸如／台中報導
周永鴻的選區神岡、潭子等地盛產黑葉、糯米及桂味等品種的荔枝，目前正是盛產季，他在臉書和Threads上傳「教你開一朵荔枝花」短片，示範所謂的「專業吃法」，是找到荔枝殼上的紋路，兩手剝開，就可以吃到香甜荔枝。
但影片上傳後，留言區看法分歧，有網友第一次聽到，覺得很實用，但市議員江肇國、衛福部次長林靜儀以及部分網友質疑，這樣看不到荔枝裡有沒有蟲，可能會直接把蟲吃下肚。
有人懷疑這種吃法是中部限定，堅持「我們南部都是從蒂頭剝開」；還有人說小時候在台北讀書，看到同學像吃葡萄般，整顆塞進嘴巴，再用牙齒把皮一寸寸刮出來；另有人主張，炎炎夏天就是要吃冰凍荔枝才美味，還可以順便把「蛋白質」冰死！
周永鴻說，在地農家都這麼吃，好處是手不會弄得黏答答。如果擔心吃到蟲，吃之前檢查一下荔枝的蒂和梗就好。