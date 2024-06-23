神奇改造！大谷翔平手感燙6戰5轟登上全壘打王　魔鬼藏在細節裡

李亦伸專欄／台灣職籃就是老闆聯盟　永遠都有各種「奇蹟」發生

▲PLG新北國王拿下隊史首冠，林書豪和林書緯兄弟圓夢，但今夏球隊何去何從，充滿變數。（圖／PLG提供）
▲PLG新北國王拿下隊史首冠，林書豪和林書緯兄弟圓夢，但今夏球隊何去何從，充滿變數。（圖／PLG提供）

文/李亦伸

過去一年我在各大專院校上課、演講,我會問同學一個問題做為話題、內容與討論延伸,「台灣職籃、中華職棒是什麼聯盟？」此問題有99.9%同學都不懂，我會舉個例子,「NBA是球員聯盟，因為球星主導一切，市場產業球迷最聚焦和行銷底氣，你們認為台灣打了35年中職和打了3-4年台灣職籃是什麼聯盟？」

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只有一個人答對我想要的答案，台中台體大一個「在職班」同學直覺回覆,「老闆聯盟！」

他棒透了，但另一方面也顯示台灣校園對台灣職業運動關注力並不高，根據我的課堂調查（至少20堂課，二分之一是體育院校），平日會看會參與會關注台灣職業運動的學生不到兩成，有一所體育系所甚至接近零。

我很難想像一班學運動念體育的學生，全班約40人，他們除了極少數2-3人會關注台灣兩大職業運動中職和台灣職籃，其他同學根本毫無參與和關注。

台灣職籃最近更亂，PLG和T1兩職籃聯盟球團老闆8-9人私下集結合作籌組「新職籃聯盟」，一年多來變化無數，但除了各企業球團大老闆、小老闆個人意志和意向，其他全部沒有下文和進度。

6月22日剛奪下PLG總冠軍新北國王董事長王文祥代表其他8支PLG+T1職籃球團宣布，九支跨聯盟球團即將共同合作組成新職籃聯盟，擴大職籃產業投資集中資源，為台灣職籃市場和所有熱衷球迷做更好服務。

▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）
▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.22）
這個記者會、內容、訊息、進度和籌辦細節，被全台社群、媒體「酸爆」，被譏為「不知所云聯盟」，真有創意。

幾乎大多數人想的都一樣「如果跨聯盟9支球團老闆還沒有完全整合，也沒有任何執行細節和合作方案，共同合作推動台灣職籃產業市場，甚至還有兩支球團被排除在外，這麼急著宣布是想逼宮還是另有目的？」

PLG+T1跨聯盟合作，一年前醞釀時是這樣，後來籌辦時間倉促，加上整合太難沒有下文，兩聯盟新賽季還是馬上開打。一年後還是一樣，甚至更亂，新賽季籌辦同樣處於進行式。

大家都不用太擔心，台灣職籃兩聯盟發薪水、做決策隨時可以政策大轉彎的是各隊老闆，不是會長不是執行長，更不是那個特別顧問。即使明天要選秀或球季要開打，今天決定動手整合，隨時都可以喊停。

▲新北國王老闆王文祥拿到冠軍後，突然當起發言人，宣布台灣職籃重大發展。（圖／PLG提供）
▲新北國王老闆王文祥拿到冠軍後，突然當起發言人，宣布台灣職籃重大發展。（圖／PLG提供）
出錢的最大　台灣職籃永遠有驚喜和奇蹟

PLG攻城獅`T1台新戰神不到半年就能成立，戰神成軍第一年就打進總冠軍賽。

PLG鋼鐵人、國王、T1台鋼獵鷹、桃園雲豹兩支球團也都是從天而降，只要企業老闆想要組隊成軍加入職籃，各種驚奇、神蹟都能馬上兌現。

海神球星胡瓏貿拿到三年4000萬合約，雲豹後衛蔣淯安新合約初估接近四年6000萬，五年前打不上SBL超籃球員現在都能拿到年薪200萬以上合約，每支球團都養了10-20名專職球團人員，這是所有球團企業和老闆為籃球人創造的榮景。

兩聯盟老闆們還在構思如何「合作」,「整合」最好資源，找到一個企業老闆們認為最合適方向和市場走向，大家就耐心等著。

打好你的球！做好你的工作！專注敬業，隨遇而安。

老闆們自己會找到出路。

▲台啤雲豹拿下T1聯盟總冠軍，下一步如何整合，考驗老闆們的智慧。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹拿下T1聯盟總冠軍，下一步如何整合，考驗老闆們的智慧。（圖／T1聯盟提供）

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