李亦伸專欄／台灣職籃就是老闆聯盟　永遠都有各種「奇蹟」發生

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他棒透了，但另一方面也顯示台灣校園對台灣職業運動關注力並不高，根據我的課堂調查（至少20堂課，二分之一是體育院校），平日會看會參與會關注台灣職業運動的學生不到兩成，有一所體育系所甚至接近零。
我很難想像一班學運動念體育的學生，全班約40人，他們除了極少數2-3人會關注台灣兩大職業運動中職和台灣職籃，其他同學根本毫無參與和關注。
台灣職籃最近更亂，PLG和T1兩職籃聯盟球團老闆8-9人私下集結合作籌組「新職籃聯盟」，一年多來變化無數，但除了各企業球團大老闆、小老闆個人意志和意向，其他全部沒有下文和進度。
6月22日剛奪下PLG總冠軍新北國王董事長王文祥代表其他8支PLG+T1職籃球團宣布，九支跨聯盟球團即將共同合作組成新職籃聯盟，擴大職籃產業投資集中資源，為台灣職籃市場和所有熱衷球迷做更好服務。
這個記者會、內容、訊息、進度和籌辦細節，被全台社群、媒體「酸爆」，被譏為「不知所云聯盟」，真有創意。
幾乎大多數人想的都一樣「如果跨聯盟9支球團老闆還沒有完全整合，也沒有任何執行細節和合作方案，共同合作推動台灣職籃產業市場，甚至還有兩支球團被排除在外，這麼急著宣布是想逼宮還是另有目的？」
PLG+T1跨聯盟合作，一年前醞釀時是這樣，後來籌辦時間倉促，加上整合太難沒有下文，兩聯盟新賽季還是馬上開打。一年後還是一樣，甚至更亂，新賽季籌辦同樣處於進行式。
大家都不用太擔心，台灣職籃兩聯盟發薪水、做決策隨時可以政策大轉彎的是各隊老闆，不是會長不是執行長，更不是那個特別顧問。即使明天要選秀或球季要開打，今天決定動手整合，隨時都可以喊停。
出錢的最大 台灣職籃永遠有驚喜和奇蹟
PLG攻城獅`T1台新戰神不到半年就能成立，戰神成軍第一年就打進總冠軍賽。
PLG鋼鐵人、國王、T1台鋼獵鷹、桃園雲豹兩支球團也都是從天而降，只要企業老闆想要組隊成軍加入職籃，各種驚奇、神蹟都能馬上兌現。
海神球星胡瓏貿拿到三年4000萬合約，雲豹後衛蔣淯安新合約初估接近四年6000萬，五年前打不上SBL超籃球員現在都能拿到年薪200萬以上合約，每支球團都養了10-20名專職球團人員，這是所有球團企業和老闆為籃球人創造的榮景。
兩聯盟老闆們還在構思如何「合作」,「整合」最好資源，找到一個企業老闆們認為最合適方向和市場走向，大家就耐心等著。
打好你的球！做好你的工作！專注敬業，隨遇而安。
老闆們自己會找到出路。