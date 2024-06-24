挖掘新商機！產業園區管理局攜手園區廠商到泰國探新路
經濟部產業園區管理局於日前，籌組園區16家廠商，到泰國參加2024泰國國際工業製造週展會，並與泰國台灣商會聯合總會(TTBA)、泰國工業總會(FTI)等公協會，進行台泰商機洽談，以建立台泰雙邊經貿夥伴關係，同時為雙邊廠商創造更多新商機。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局副局長劉繼傳表示，產業園區管理局為深化與友善國家之經貿合作，乃籌組訪問團，除深化與泰國商機媒合外，還拜會泰國工業部工業園區管理局，並參訪泰國最大工業區安美德工業園區、泰國東部經濟走廊(EEC)，以及赴泰國投資台商─台虹科技與泰達電子(台達電子公司)等，以深入瞭解當地投資環境，掌握該國園區運營模式與發展潛力，以作為日後我國優勢產業供應鏈全球布局參考。
劉繼傳說，此次行程重點是參加2024泰國國際工業製造週展會，該展會為東南亞最大的國際工業製造展，以汽車零配件展為主軸，2023年展會計有來自46國、1300多家廠商參展，同期針對電動車、自動化、智慧模具、機器人等議題，舉辦14場論壇交流會，總計吸引68國92725人次買家前來看展。
劉繼傳指出，此次希望協助園區廠商拓展新南向市場，並落實經濟部新政策核心理念，強化我國產業之重要角色和影響力，除協助園區廠商參展外，還針對參展業者之拓銷需求，安排與泰國在地廠商進行商業洽談，經協助對接泰國在地廠商26家，並促成現場600萬元訂單洽談。
劉繼傳並指出，為促進台泰雙方經貿交流合作，實現互利共贏，此次活動也在產業園區管理局與駐泰代表處共同見證下，由我國財團法人金屬工業研究發展中心執行長賴永祥與泰國台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄(MOU)，備忘錄內容包含產業間技術交流、國際人才培育、建立國際拓銷管道等議題，將促進台泰雙邊產業交流與合作，使台廠更接近目標市場，有效落實「MIT upgrade」策略。