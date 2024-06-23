《被害者2》3大新角色狂圈粉！劉俊謙深藏「重大祕密」演技大噴發
時隔4年《誰是被害者2》登場，一播出造成熱烈討論，除了原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐回歸外，更有3大新角色劉俊謙、蘇慧倫、藤岡靛加入，尤其劉俊謙飾演慈善基金會執行長一角，看似陽光正面，其實藏有不為人知的一面，演技大爆發，讓人一集又一集追劇不停。
記者林奕如／台北報導
劉俊謙飾演七葉基金會執行長「林明誠」，自認角色不是斯文敗類，「敗類是我本人。」他跟許瑋甯對戲多，透露當時拍攝時有一點害羞，所以主動問她：「我講話有口音嗎？」藉此打開話題，許瑋甯則是回：「講得很好。」之後兩人聊表演，更加熟識彼此。
女神蘇慧倫睽違12年再次跨界演員身份，在《誰是被害者2》飾演沉著冷靜的法醫薛欣寧，成為張孝全辦案的神隊友，一邊協助他找到真相洗刷嫌疑，一邊懷疑整起命案的真相，成為案件中至關重要的角色。蘇慧倫也透露當時看到劇本的心情：「這個角色也太有挑戰性了吧！」法醫這個職業以及該角色要去經歷的事件，對蘇慧倫來說都充滿了神秘感，她表示：「像這樣子的角色是我之前比較不會接觸到的，應該也不會有人想到要找我去扮演這樣的角色吧！所以其實我是充滿好奇的。」
藤岡靛劇中詮釋充滿正義感的檢察官，重啟15年前舊案調查，因懷疑當年擔任此案鑑識官的張孝全鑑識有誤，指控他嫌疑重大。藤岡靛本來中文能力就不差，但要負擔大量的專有名詞，因此壓力非常大，開拍後每天都上中文課，被問到是否有後悔接拍？他玩笑說：「我來不及了！」