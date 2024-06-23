日本拉麵店「遊客1行為」糗了！店員強硬要求重排　台人狂喊丟臉

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在台灣相當常見的「解壓縮」排隊法，在日本人眼裡卻是大忌，因此店員立刻出聲制止，更要求該組客人全數都要到隊伍最末端重新排隊，也讓粉專版主忍不住直呼：「真是丟臉」，同時也提醒，「雖然沒有明文規定，不過在日本排隊，基本上不允許『解壓縮』這個方式。」
痛快的結局曝光，也引發大批台灣網友共鳴，「日本很多拉麵名店現在都有告示禁止解壓縮，還是一堆人學不乖」、「之前也遇過一家人解壓縮…然後被店員說要重排隊，就開始抱怨在台灣都不會怎樣，日本服務態度變了」。
此外，《發現心樂園》也分享了小知識，日本部分店家會提供觀光客韓國、英文或是中文菜單，但得多付150日圓（約新台幣30元），「不想被多收的話，記得跟店員直接索取日文菜單點餐。」
日本拉麵店根本「魔界」！禁滑手機是基本
事實上，過去旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」就曾分享，日本當地有些拉麵店特別嚴格，尤其是沾麵店，二郎拉麵系列。除了禁止「排隊解壓縮」這種基本規則之外，甚至有些還會明令店內客人，不可一邊看手機一邊吃麵，有些老闆看到客人滑手機，甚至會直接送客。
歐吉桑也提醒，在日本「拉麵店就是魔界」，尤其在鬧區的拉麵店，常常會有很多喝醉的客人光顧，更常常因為排隊釀成糾紛，因此才發文提醒台灣觀光客，到日本要避免與喝醉起紛爭，導致惹麻煩上身。