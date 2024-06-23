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日本拉麵店「遊客1行為」糗了！店員強硬要求重排　台人狂喊丟臉

▲近期有台灣人前往日本東京知名拉麵店排隊，卻目睹了前方客人「解壓縮」隊伍，店員知情後強硬要求重排。（圖／pakutaso）
▲近期有台灣人前往日本東京知名拉麵店排隊，卻目睹了前方客人「解壓縮」隊伍，店員知情後強硬要求重排。（圖／pakutaso）

記者潘毅／綜合報導

日圓持續走貶，讓各國旅客更加愛去日本觀光，卻也讓當地亂象頻傳。近期有台灣人前往日本東京知名拉麵店排隊，卻目睹了前方客人「解壓縮」隊伍，要讓幾位友人臨時插隊，被店員發現後，立刻被要求重新排隊，完整遭遇也引起了關注。

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旅遊粉專《發現心樂園》分享，近期有友人剛從日本玩回來，更在東京品嘗排隊名店「無敵家拉麵」，沒想到在現場等待，卻發現隊伍前方有遊客「解壓縮」，快要入店時才突然出現好幾位朋友，「直接加入隊伍」準備一起進入用餐。

▲二郎系拉麵因為份量大，滿滿的肉與菜堆積如山，受到不少大食量男女的喜愛。圖為二郎系拉麵示意圖。（圖／記者顏得智攝）
▲日籍部落客「日本人的歐吉桑」就曾分享，日本當地有些拉麵店特別嚴格，尤其是沾麵店，大份量的二郎拉麵系列，為了拚翻桌率，嚴禁客人滑手機。（圖／記者顏得智攝）
在台灣相當常見的「解壓縮」排隊法，在日本人眼裡卻是大忌，因此店員立刻出聲制止，更要求該組客人全數都要到隊伍最末端重新排隊，也讓粉專版主忍不住直呼：「真是丟臉」，同時也提醒，「雖然沒有明文規定，不過在日本排隊，基本上不允許『解壓縮』這個方式。」

痛快的結局曝光，也引發大批台灣網友共鳴，「日本很多拉麵名店現在都有告示禁止解壓縮，還是一堆人學不乖」、「之前也遇過一家人解壓縮…然後被店員說要重排隊，就開始抱怨在台灣都不會怎樣，日本服務態度變了」。

此外，《發現心樂園》也分享了小知識，日本部分店家會提供觀光客韓國、英文或是中文菜單，但得多付150日圓（約新台幣30元），「不想被多收的話，記得跟店員直接索取日文菜單點餐。」

▲「空拉麵 本店（Ramen Sora）」的人氣招牌菜色是為噌拉麵。（圖／翻攝X）
▲在日本拉麵是價格便宜的庶民美食，因此店家相當講究翻桌率。（圖／翻攝X）
日本拉麵店根本「魔界」！禁滑手機是基本

事實上，過去旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」就曾分享，日本當地有些拉麵店特別嚴格，尤其是沾麵店，二郎拉麵系列。除了禁止「排隊解壓縮」這種基本規則之外，甚至有些還會明令店內客人，不可一邊看手機一邊吃麵，有些老闆看到客人滑手機，甚至會直接送客。

▲部落客「日本人的歐吉桑」也點出日本拉麵店1規定：在台灣會被罵。（圖／取自日本人的歐吉桑臉書）
▲部落客「日本人的歐吉桑」分享，日本許多拉麵店都禁止客人在店裡滑手機。（圖／取自日本人的歐吉桑臉書）
歐吉桑也提醒，在日本「拉麵店就是魔界」，尤其在鬧區的拉麵店，常常會有很多喝醉的客人光顧，更常常因為排隊釀成糾紛，因此才發文提醒台灣觀光客，到日本要避免與喝醉起紛爭，導致惹麻煩上身。


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