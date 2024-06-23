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《誰是被害者2》關鍵3人物！戲迷熬夜追完「真兇曝光」崩潰：瘋了

▲張孝全（左）在《誰是被害者2》第一次跟藤岡靛（右）合作，兩人都是劇中關鍵人物。（圖／Netflix提供）
▲張孝全（左）在《誰是被害者2》第一次跟藤岡靛（右）合作，兩人都是劇中關鍵人物。（圖／Netflix提供）

記者李欣容／台北報導

《誰是被害者》第二季6月21日上線Netflix，首集以張孝全飾演的方毅任、藤岡靛飾演的「張耿浩」檢察官之間的矛盾與衝突開始，開播不到20分鐘，張孝全就變成跳樓案的嫌疑人，不少推理迷都大呼過癮，而最後兇手的真實身分，也讓一口氣追完8集的戲迷喊，「瘋了！」《NOWnews今日新聞》整理出3大亮點與伏筆，8集的內容帶出第三季的劇情走向。

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1.「微笑暖男」劉俊謙化身執行長　亦正亦邪超圈粉

▲《誰是被害者2》首映，張孝全、許瑋甯、王識賢、蘇慧倫、藤岡靛、李沐、劉俊謙、張再興。劉俊謙（圖／Netflix提供）
▲劉俊謙在劇中飾演林明誠，前期被懷疑是兇手。（圖／Netflix提供）
香港男星劉俊謙在劇中飾演基金會執行長「林明誠」，曾被誤以為是幕後大魔王，十年前他不小心開槍打死了一起逃家的同學，在一陣扭打之際，「蕭家穎」跳出來維護他，卻不幸窒息身亡，他因為害怕，讓蕭家穎替他背上兇手的罪名，還透過父親幫忙掩蓋。

▲▲蘇慧倫成為本季最大魔王，讓觀眾好意外。（圖／翻攝自Netflix）
▲蘇慧倫成為本季最大魔王，讓觀眾好意外。（圖／翻攝自Netflix）
2.「法醫」蘇慧倫美出新高度　替愛女報仇粉絲哭瘋

蘇慧倫在劇中飾演法醫「薛欣寧」，但其實她的真實身分是蕭家穎的母親「蕭敏君」，假借自己死去好友薛欣寧的身分，利用自己的醫學知識想替女兒報仇，成為本季最大魔王！

即便是反派角色，還是有不少觀眾認為蘇慧倫難掩與生俱來的脫俗氣質，披上法醫外袍，仍美出新高度，「是最美法醫吧」、「就算是黑寡婦也好美」、「不可能有這麼漂亮的法醫欸」。

▲李烈飾演的「會長」勢力龐大。（圖／翻攝自Netflix）
▲李烈飾演的「會長」勢力龐大。（圖／翻攝自Netflix）
3.藤岡靛的背後勢力　李烈驚喜現身埋伏筆

藤岡靛劇中詮釋充滿正義感的檢察官，重啟15年前舊案調查，因懷疑當年擔任此案鑑識官的張孝全鑑識有誤，指控他嫌疑重大。藤岡靛本來中文能力就不差，但要負擔大量的專有名詞，因此壓力非常大，開拍後每天都上中文課，被問到是否有後悔接拍？他玩笑說：「我來不及了！」而他飾演的「張耿浩」檢察官，背後的勢力是由資深演員李烈飾演，兩人的關係也為第三季埋下伏筆。

▲張孝全（左）被飾演正義檢察官的藤岡靛（中）直指是過去一起殺人案的最大嫌疑人，而飾演刑事偵查組大隊長的王識賢（右）堅信張孝全不可能涉案，三人形成互相牽制的三角關係。（圖／Netflix提供）
▲張孝全（左）被飾演正義檢察官的藤岡靛（中）直指是過去一起殺人案的最大嫌疑人，而飾演刑事偵查組大隊長的王識賢（右）堅信張孝全不可能涉案，三人形成互相牽制的三角關係。（圖／Netflix提供）

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