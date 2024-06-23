《誰是被害者2》關鍵3人物！戲迷熬夜追完「真兇曝光」崩潰：瘋了

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香港男星劉俊謙在劇中飾演基金會執行長「林明誠」，曾被誤以為是幕後大魔王，十年前他不小心開槍打死了一起逃家的同學，在一陣扭打之際，「蕭家穎」跳出來維護他，卻不幸窒息身亡，他因為害怕，讓蕭家穎替他背上兇手的罪名，還透過父親幫忙掩蓋。
2.「法醫」蘇慧倫美出新高度 替愛女報仇粉絲哭瘋
蘇慧倫在劇中飾演法醫「薛欣寧」，但其實她的真實身分是蕭家穎的母親「蕭敏君」，假借自己死去好友薛欣寧的身分，利用自己的醫學知識想替女兒報仇，成為本季最大魔王！
即便是反派角色，還是有不少觀眾認為蘇慧倫難掩與生俱來的脫俗氣質，披上法醫外袍，仍美出新高度，「是最美法醫吧」、「就算是黑寡婦也好美」、「不可能有這麼漂亮的法醫欸」。
3.藤岡靛的背後勢力 李烈驚喜現身埋伏筆
藤岡靛劇中詮釋充滿正義感的檢察官，重啟15年前舊案調查，因懷疑當年擔任此案鑑識官的張孝全鑑識有誤，指控他嫌疑重大。藤岡靛本來中文能力就不差，但要負擔大量的專有名詞，因此壓力非常大，開拍後每天都上中文課，被問到是否有後悔接拍？他玩笑說：「我來不及了！」而他飾演的「張耿浩」檢察官，背後的勢力是由資深演員李烈飾演，兩人的關係也為第三季埋下伏筆。