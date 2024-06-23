許瑋甯把蘇慧倫當情敵！一看《被害者2》劇本最怕張孝全移情別戀
《誰是被害者2》一上線引發熱烈討論，原班人馬張孝全、許瑋甯回歸，第二季兩人更出現戀愛線，不過感情似乎出現裂痕，這時出現新角色蘇慧倫，觀眾好奇她是否成為情敵，飾演張孝全女兒的李沐開玩笑說：「我剛開始還以為她是家裡的新成員。」許瑋甯則分享剛開始看劇本時：「擔心方毅任（張孝全角色名）會移情別戀，但後來發現他其實蠻專情的。」
記者林奕如／台北報導
許瑋甯在第一季飾演記者徐海茵，挖掘許多獨家新聞，第二季轉職成基金會公關，和基金會執行長劉俊謙有對手戲，一度讓人以為出現三角戀。被問到角色轉變，許瑋甯坦言：「因為海茵的理想是希望能幫助到那些在社會各個角落可能不被看見的人群，但她發現記者角色好像只能將事情短暫地被大眾看見，當她發現問題本身還是存在，便試圖開始尋找事情的源頭以及解決辦法，才決定加入基金會。」
許瑋甯也分享自己最想挑戰的角色是由劉俊謙角色，她說：「這個角色是一個被溫柔的外表所包裝的，我本身飾演的角色都是比較偏沉重或辛苦，很想要嘗試看看擁有開朗溫暖的角色。」被問及會不會想要嘗試張孝全的角色，她笑著說：「可以試試看，但他台詞太多了。」
李沐以《誰是被害者》作為出道作品，獲封怪物新人，時隔4年再度詮釋江曉孟，這一季嘗試和爸爸張孝全一起生活，但是溝通交流卡關，她一度搬出去自己生活，李沐坦言：「4年後再度回來有了另一種的緊張感，會覺得好像4年過去了，擔心自己本身沒有成長，很怕被看穿。但我記得在第二季殺青的那天，David（莊絢維）導演跟我說，現在的我已經是一個真正的演員了，心裡真的很感動。」