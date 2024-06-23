一週天氣一圖秒懂！全台酷熱「午後大雷雨」　出門帶傘最保險

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氣象署預報員張承傳指出，週一、週二全台多數時間是「多雲到晴」，在清晨、夜晚花蓮、台東、恆春半島會有一些降雨，特別要注意還是幾秒鐘就會讓人淋濕的「午後雷陣雨」，尤其是中部以北、宜蘭、花蓮、南部近山區的平地、台東山區等，要小心瞬間大雨、雷擊、強陣風：此外，這兩天大氣比較不穩定，中部以北的午後雷陣雨會持續較長時間，就算是較晚回家，也建議攜帶雨具備用。
週三至週四雨區縮小 僅剩山區防大雨
週三、週四各地還是多雲到晴，不過受到東南風的影響，台東、恆春半島容還是有零星降雨，但影響不顯著，午後雷陣雨雖然容易在中部以北、宜花、南部、台東山區發展，但範圍會比週一、週二小，大多集中在近山區的平地，不過各地山區仍要留意局部較大雨勢。
週五轉西南風 北台灣有較大雨勢
張承傳提醒，週五開此環境轉為西南風，西南風本身會帶一些暖濕的水氣，中南部不定時會有對流雲系移入，造成零星降雨，其它地區主要還是午後雷陣雨為主，特別是中部以北、宜花、台東山區，因為水氣增加，午後雷陣雨會帶來較大的雨勢，環境會週一、週二還要不穩定一點。
全台一起飆高溫 週二到週四最熱
未來一週，在盆地、近山區、河谷等內陸及花東縱谷仍要留意攝氏36度以上高溫，特別是週二至週四，因為大環境多為東南風，南台灣因為海風調節不易，配合「沉降作用」，容易出現大範圍的高溫，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，後期轉西南風後，將持續密切觀察東南部地區是否易有焚風發生的機率。