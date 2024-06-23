台灣最強高中生Ray要當兵1年！KaiCenat嚇壞了　百萬美國人幫祈禱

一週天氣一圖秒懂！全台酷熱「午後大雷雨」　出門帶傘最保險

▲本週天氣悶熱、有午後雷陣雨，氣象署建議民眾外出攜帶雨具備用最為保險。（圖／記者陳明中攝）
▲本週天氣悶熱、有午後雷陣雨，氣象署建議民眾外出攜帶雨具備用最為保險。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

未來一週仍是較為悶熱，有午後雷陣雨的天氣，中央氣象署表示，較有變化的是週五（6/28），西南風導致水氣增多，降雨範圍會比較廣，不過比起降雨，民眾還是首先要留意熱暈人的高溫，攝氏36度以上的氣溫將頻繁出現，尤其週二至週四（6/25至6/27），容易出現大範圍高溫，外出上班活動一定要做好防曬，以免中暑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
週一至週二大氣不穩　午後雷雨持續到晚上

氣象署預報員張承傳指出，週一、週二全台多數時間是「多雲到晴」，在清晨、夜晚花蓮、台東、恆春半島會有一些降雨，特別要注意還是幾秒鐘就會讓人淋濕的「午後雷陣雨」，尤其是中部以北、宜蘭、花蓮、南部近山區的平地、台東山區等，要小心瞬間大雨、雷擊、強陣風：此外，這兩天大氣比較不穩定，中部以北的午後雷陣雨會持續較長時間，就算是較晚回家，也建議攜帶雨具備用。

▲未來一週仍是全台悶熱，有午後雷陣雨的天氣，外出做好防曬同時，也要攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週仍是全台悶熱，有午後雷陣雨的天氣，外出做好防曬同時，也要攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）
週三至週四雨區縮小　僅剩山區防大雨

週三、週四各地還是多雲到晴，不過受到東南風的影響，台東、恆春半島容還是有零星降雨，但影響不顯著，午後雷陣雨雖然容易在中部以北、宜花、南部、台東山區發展，但範圍會比週一、週二小，大多集中在近山區的平地，不過各地山區仍要留意局部較大雨勢。

週五轉西南風　北台灣有較大雨勢

張承傳提醒，週五開此環境轉為西南風，西南風本身會帶一些暖濕的水氣，中南部不定時會有對流雲系移入，造成零星降雨，其它地區主要還是午後雷陣雨為主，特別是中部以北、宜花、台東山區，因為水氣增加，午後雷陣雨會帶來較大的雨勢，環境會週一、週二還要不穩定一點。

全台一起飆高溫　週二到週四最熱

未來一週，在盆地、近山區、河谷等內陸及花東縱谷仍要留意攝氏36度以上高溫，特別是週二至週四，因為大環境多為東南風，南台灣因為海風調節不易，配合「沉降作用」，容易出現大範圍的高溫，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，後期轉西南風後，將持續密切觀察東南部地區是否易有焚風發生的機率。

▲未來一週攝氏36度以上的氣溫將頻繁出現，尤其週二至週四（6/25至6/27），容易出現大範圍高溫。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週攝氏36度以上的氣溫將頻繁出現，尤其週二至週四（6/25至6/27），容易出現大範圍高溫。（圖／中央氣象署提供）

天氣預報／熱到融化！今起連7天飆「38度高溫」　午後嚴防大雷雨

紫外線嚴重超標！台北、苗栗以南達「危險級」　出門15分鐘就曬傷

快訊／台灣一片紅！17縣市高溫警戒、雲林38度　全台氣溫排行一覽

冷氣不涼「調幾度都沒用」！師傅曝用手測原因：小心電費超噴錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代