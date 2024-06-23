台中賣場繳停車費「角落藏免費折扣」！百萬YTR被暖翻：善的傳遞
停車場也看能看見善意的循環！近年來有越來越多百貨、賣場執行停車收費制，但在裡面購物達到一定金額，也會提供停車費用折抵，避免佔用情況又能促進消費。不過YouTuber「Cheap」近期在台中賣場就發現，有民眾將用不到的折抵時數紙張放在繳費機的角落，瞬間掀起話題。
記者潘毅／綜合報導
百萬YouTuber「Cheap」近期在臉書粉專分享「無名善意的傳遞！」在逛完台中老虎城賣場之後，他到了停車場繳費機前準備繳費，卻發現退幣凹槽處，「放著數張尚未使用的折抵停車費QR Code」，讓其他客人直接享受「免費折扣」。
Cheap也表示，好幾次去老虎城都有看到這現象，發現這個「無名善意的傳遞」已是常態，忍不住讚嘆：「台中人也是很溫暖der」，且自己也曾受惠過一次，因此後來就算自己沒開車但有購物，也會特別領取折扣QR Code，放到這個「小角落」回饋給其他顧客。
顧客間的善意循環曝光後，也讓不少網友驚呼「有時候逛完真的沒看到喜歡的東西，又要付停車費，看到這個真的會心頭一暖」、「好有人情」、「臺南三井停車場也碰過這樣的模式」、「台中人的小默契」。
但也有一票人苦笑表示，「新竹這邊是放用過的」、「希望大家用完要拿走，害我掃老幾個都用過」、「有次遇到折抵不足，看到旁邊也有放，正邊感激邊用掉，結果是垃圾」、「我在某間刷了好多張都不行.....原來是附近沒有垃圾桶」。