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短暫登全球市值王！黃仁勳上週出售輝達72萬股股票　套現逾30億

▲輝達執行長黃仁勳在13至21日間，共計脫手72萬股股票，淨賺9464萬美元。（圖／記者陳明中攝，2024.06.06）
▲輝達執行長黃仁勳在13至21日間，共計脫手72萬股股票，淨賺9464萬美元。（圖／記者陳明中攝，2024.06.06）

記者鄭妤安/台北報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）在過去1年飆漲2倍，18日於美股交易時段收漲3.5%，市值來到3.34兆美元左右，超越微軟（Microsoft）與蘋果（Apple），登頂全球第一，引發世界關注。

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輝達今年迄今股價漲幅超過1.7倍，市值增加約2兆美元，於今年上半年再次佔據AI中心舞台。然而，20、21日的連續跌勢，讓輝達失去了全球最有價值公司的地位，微軟再度奪回寶座，不過有華爾街分析師認為，這僅是短期風險。

根據外媒《Benzinga》報導，輝達向美國證券交易委員會 （SEC） 提交的監管文件，內容指出輝達執行長黃仁勳一直忙於拋售股票，其中，20、21日賣出24萬股持股，價值3160萬美元，引發關注，事實上他在13至21日期間，共計脫手72萬股股票，淨賺9464萬美元。

儘管如此，黃仁勳目前仍持有超過8660萬股輝達股票，占公司已發行股份的3.5%以上。

輝達週五21日股價收盤下跌3.22%，公司上個月上漲33.30%，今年迄今上漲162.76%。投資人對於輝達能否維持這一勢頭感到擔憂，國外分析師預測，輝達的股價預計將從目前水準回落30%。

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