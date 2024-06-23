柯佳嬿6大幽默一次看！《想見你》情路坎坷受不了：我可以脫光啊

《墨雨雲間》結局評價兩極！王星越「一句話」于正急拍番外篇滅火

▲《墨雨雲間》結局，吳謹言（左）和王星越（右）在番外篇甜撒糖，而番外篇還是因為王星越的一句話，讓于正決定再給觀眾一個交代。（圖／翻攝自微博）
▲《墨雨雲間》結局，吳謹言（左）和王星越（右）在番外篇甜撒糖，而番外篇還是因為王星越的一句話，讓于正決定再給觀眾一個交代。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

吳謹言、王星越主演的復仇古裝劇《墨雨雲間》收官，兩人在劇中分別飾演薛芳菲、蕭蘅，為找尋殺父仇人聯手復仇，最後兩人身旁的愛將文紀、陸璣還有桐兒都難逃一死，讓許多劇迷叫苦連天，但導演于正認為，這個故事就是快樂結局，他寫下長文解釋，加上王星越的一條訊息，讓他決定拍攝番外篇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
製作人于正在微博長文寫下對結局的看法，他先是提及，曾有無數次都懷疑自己是否這行，懷疑自己的才華，思考過後，他認為戲劇應該直指人心，「人生哪能奢望所有人的理解？而戲劇之所以讓人動容，也因為是上帝視角，但你要問我薛芳菲的故事可能發生嗎？我覺得是可能的，因為人生唯一不變的就是變化。」

▲劇中角色陸璣、文紀最後戰死，讓觀眾叫苦連天。（圖／翻攝自微博）
▲劇中角色陸璣、文紀最後戰死，讓觀眾叫苦連天。（圖／翻攝自微博）
由於劇中文紀、陸璣還有桐兒都死了，讓許多觀眾叫苦連天，認為沒有必要把他們寫死，王星越發訊息給于正，希望能由他唸一段旁白來解釋結局，于正想了，不如拍成番外篇，並承諾，自此以後他所有的劇全部都會是明確的快樂結局，「大家生活已經很累了，也不讓大家猜了！」

而番外篇中，王星越和吳謹言狂撒糖，其中一段兩人進房熄燈，王星越對她說，「阿狸（吳謹言角色小名），是這裡嗎？」吳謹言回，「你不是會嗎？還用我教？」對話引人遐想，還有人說，「還不如不拍，就讓我好好吐槽這結局，結果拍了個番外篇，就像打個巴掌給個甜棗，搞得憋屈死了！」讓人又愛又恨。

▲于正發文，曾經也懷疑自己是否適合走這行，也懷疑自己的才華。（圖／翻攝自微博）
▲于正發文，曾經也懷疑自己是否適合走這行，也懷疑自己的才華。（圖／翻攝自微博）

Aimer睽違5年開唱1.8萬人朝聖！全場嗨唱〈殘響散歌〉掀高潮

《誰是被害者2》關鍵3人物！戲迷熬夜追完「真兇曝光」崩潰：瘋了

吳謹言《墨雨雲間》珍珠妝歷史上真有！「超時髦功能」美出天際

獨家／「幽靈水晶」書蘊揭韓國選秀秘辛　坐30小時沒睡妝都花了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生