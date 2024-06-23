《墨雨雲間》結局評價兩極！王星越「一句話」于正急拍番外篇滅火
吳謹言、王星越主演的復仇古裝劇《墨雨雲間》收官，兩人在劇中分別飾演薛芳菲、蕭蘅，為找尋殺父仇人聯手復仇，最後兩人身旁的愛將文紀、陸璣還有桐兒都難逃一死，讓許多劇迷叫苦連天，但導演于正認為，這個故事就是快樂結局，他寫下長文解釋，加上王星越的一條訊息，讓他決定拍攝番外篇。
記者李欣容／台北報導
製作人于正在微博長文寫下對結局的看法，他先是提及，曾有無數次都懷疑自己是否這行，懷疑自己的才華，思考過後，他認為戲劇應該直指人心，「人生哪能奢望所有人的理解？而戲劇之所以讓人動容，也因為是上帝視角，但你要問我薛芳菲的故事可能發生嗎？我覺得是可能的，因為人生唯一不變的就是變化。」
由於劇中文紀、陸璣還有桐兒都死了，讓許多觀眾叫苦連天，認為沒有必要把他們寫死，王星越發訊息給于正，希望能由他唸一段旁白來解釋結局，于正想了，不如拍成番外篇，並承諾，自此以後他所有的劇全部都會是明確的快樂結局，「大家生活已經很累了，也不讓大家猜了！」
而番外篇中，王星越和吳謹言狂撒糖，其中一段兩人進房熄燈，王星越對她說，「阿狸（吳謹言角色小名），是這裡嗎？」吳謹言回，「你不是會嗎？還用我教？」對話引人遐想，還有人說，「還不如不拍，就讓我好好吐槽這結局，結果拍了個番外篇，就像打個巴掌給個甜棗，搞得憋屈死了！」讓人又愛又恨。