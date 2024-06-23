墨西哥職棒聯盟20隊到底怎麼打？LMB會長來台拜訪中職親自說明

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明年2025年適逢LMB創立100週年，de la Vega會長希望能在這別具意義的一年與中華職棒推動各項合作，包括球員的技術交流、聯盟行銷推廣上的合作以及未來舉辦台墨國家隊的交流比賽都是可能的選項。LMB這幾年在行銷上著力甚深，不僅有效吸引年輕球迷的支持，在轉播收視、球迷進場人數都有翻倍成長，且今年球季已擴展至20支球團參賽的規模。此次拜訪的同行人員還有El Águila de Veracruz及Olmecas de Tabasco兩支LMB球團高層，聯盟未來將全力協助兩國球隊之間的合作交流。
LMB自2021年起開始全權負責墨西哥國家隊事務，近年來成績斐然，先是在東京奧運締造首度打進奧運棒球項目的歷史，又在2023年世界棒球經典賽（WBC）上取得第3名的佳績，在四強準決賽面對強敵日本隊更是鏖戰到最後一刻才以些微差距落敗，國家隊的棒球實力有目共睹。台墨兩國皆為今年世界12強棒球賽首輪賽事主辦國，聯盟也期待台墨兩國能在預賽上努力拚戰，一同晉級在日本東京舉辦的四強決賽。
墨西哥職棒聯盟de la Vega會長在拜訪時說道：「這次來台灣拜訪對LMB來說意義重大，我們希望台灣及墨西哥的棒球文化有機會讓彼此的球迷認識，並讓此行成為未來台墨棒球有更多國際交流的開端。」蔡其昌會長也給予肯定與支持，他認為de la Vega會長有不錯的行銷概念，近年來棒球逐漸重視行銷推廣及國際合作的政策，在會談中有提出許多可行性的方案，接下來可以循序漸進，在各方面合作進行更深入的討論，讓兩國棒球深化行銷並推向世界。
LMB訪問團在此次的亞洲訪問行程已先到韓國與韓國職棒KBO許龜淵會長進行會面，在韓國和台灣的行程中也分別參觀了高尺巨蛋及臺北大巨蛋等亞洲重要棒球設施，拜會行程結束將把亞洲各國職棒的經驗帶回墨西哥，藉以提升墨西哥球迷的觀賽體驗。
何謂墨西哥職棒聯賽？ 今年增加至20隊
墨西哥棒球聯盟（西班牙語：Liga Mexicana de Béisbol, LMB）是墨西哥的職業棒球聯盟，也是墨西哥最早運作的棒球聯盟；該聯盟被MLB標記為與美國職棒小聯盟中最高等級3A等級的競技水準相當。與3A中另兩個聯盟國際聯盟及太平洋岸聯盟不同，該聯盟球隊不附屬於美國職棒大聯盟的任何一支球隊；其中一支球隊新拉雷多貓頭鷹同時在美國與墨西哥擁有主場。
該聯盟共有20隊並分成南北兩區。每隊在球季當中要參與114場比賽，每區最佳的5支球隊會進行4輪季後賽，而季後賽的分區冠軍將會參與7戰4勝制的國王大賽，爭奪該聯盟總冠軍。墨西哥聯盟還擁有2個小聯盟，分別為墨西哥北方聯盟及墨西哥學院聯盟。
墨西哥職棒聯盟：
北方聯盟
Monclova Steelers
Laguna Union Cotton Farmers
Jalisco Horsemen
Chihuahua Goldens
Durango Generales
Aguascalientes Railroaders
Saltillo Sarape Makers
Monterrey Sultans
Dos Laredos Owls
Tijuana Bulls
南方聯盟
Leon Bravos
Querétaro Conspirators
Mexico City Red Devils
The Veracruz Eagle
Oaxaca Warriors
Yucatan Lions
Tabasco Olmecs
Puebla Parrots
Quintana Roo Tigers
參考資料：維基百科